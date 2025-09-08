40 Secondi: ecco il trailer ufficiale del film che racconta della barbara uccisione di Willy Monteiro
Arriva al cinema il prossimo 19 novembre queso film di Vincenzo Alfieri tratto dall'omonimo libro di Federica Angeli. Ecco il trailer ufficiale di 40 Secondi.
Ucciso a botte in meno di un minuto. È accaduto a Colleferro a Willy Monteiro Duarte, che cinque anni fa, il 6 settembre del 2020, appena ventunenne, era intervenuto per difendere un amico durante una lite e che è stato picchiato a morte dai fratelli Marco e Gabriele Bianchi, spalleggiati da Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. La brutale uccisione di Willy ha colpito tutto il paese, ed è stata al centro delle cronache per settimane. La storia è stata ricostruita dalla giornalista Federica Angeli in un libro che si intitola “40 secondi. Willy Monteiro Duarte. La luce del coraggio e il buio della violenza”, edito da Baldini+Castoldi, e a partire da quel libro è stato ora realizzato 40 secondi, un film che vedremo nelle nostre sale dal prossimo 19 novembre.
Diretto da Vincenzo Alfieri, che lo ha sceneggiato assieme a Giuseppe G. Stasi, il film ripercorre le 24 ore che precedono il tragico evento, in cui si intrecciano incontri casuali, rivalità e tensioni latenti: un viaggio attraverso la banalità del male che indaga la natura umana e i suoi condizionamenti. Del cast fanni parte Francesco Gheghi (“Familia”, “Mani nude”, “Fuori”) fresco vincitore del premio Biraghi ai Nastri d’Argento 2025; Enrico Borello (“La città proibita”, “Familia”, “Settembre”); Francesco Di Leva (“Familia”, “L'ultima notte d’amore”, “Nostalgia”); Beatrice Puccilli (“Adorazione”, “Quell’estate con Irène”); Sergio Rubini (“Leopardi. Il poeta dell’infinito”, “Felicità”, “Moschettieri del re – La penultima missione”) e Maurizio Lombardi (“Pinocchio”, “Romeo è Giulietta”, “M – Il figlio del secolo”).
Qui di seguito il trailer ufficiale di 40 secondi, che è una produzione Eagle Pictures.