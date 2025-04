28 Anni Dopo: Danny Boyle e Alex Garland raccontano il loro film in questa featurette video

News Cinema

Dal 18 giugno nei cinema italiani il film che riporta assieme Boyle e Garland e che si pone come sequel diretto dello storico 28 giorni dopo. Ecco una nuova featurette video di 28 Anni Dopo.

Debutta nei cinema italiani il prossimo 18 giugno un film attesissimo dagli appassionati, 28 Anni Dopo, sequel diretto del 28 giorni dopo che ha cambiato radicalmente le regole degli zombie movie, compiendo il rivoluzionario passaggio dalle figure lente e ossessive della tradizione romeriana e creature diverse, feroci e rapidissime che incarnano frenesie e rabbie sociali del Terzo Milennio.

Questo nuovo film ignora, giustamente, il passaggio mediano di 28 settimane dopo, non memorabile sequel che venne diretto dallo spagnolo Juan Carlos Fresnadillo, e si ricollega direttamente agli eventi del primo film. Questa la trama ufficiale:

Sono passati quasi tre decenni da quando il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche e ora, con il mondo ancora sottoposto a una quarantena spietata, alcuni hanno trovato il modo di sopravvivere in mezzo agli infetti. Uno di questi gruppi di sopravvissuti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un'unica strada rialzata altamente protetta. Quando uno del gruppo lascia l'isola per una missione nel cuore oscuro della terraferma, scopre segreti, meraviglie e orrori che hanno mutato non solo gli infetti ma anche gli altri sopravvissuti.

Qui di seguito vi proponiamo una featurette video in cui Boyle e Garland - conosciutisi ai tempi di The Beach, e collaboratori non solo il 28 giorni dopo ma anche in Sunshine, e che collaborano nuovamente per la prima volta da allora - hanno immaginato questo sequel e come il mondo del primo film si è trasformato in questo quasi quarto di secolo che è passato da allora.

Ricordiamo anche che, con Boyle e Garland, è tornato alla serie anche il bravissimo direttore della fotografia Anthony Dod Mantle, che ha girato il film interamente con un iPhone 15 Pro Max munito di numerosi accessori speciali.

28 Anni Dopo: La visione di Danny Boyle & Alex Garland

28 Anni Dopo: La visione di Danny Boyle e Alex Garland: parlano i creatori della saga - HD

A guidare il cast del film c'è Aaron Taylor-Johnson, affiancato da Jodie Comer, Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Erin Kellyman e Edvin Ryding.

Ecco il nuovo trailer italiano ufficiale di 28 anni dopo.

28 Anni Dopo: trailer italiano ufficiale del film