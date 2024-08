2023 anno nero per i ruoli femminili al cinema, in calo del 14%

News Cinema

Il cinema sarà anche diventato più inclusivo per tutti ma le donne stentano a diventare protagoniste, come dimostra il rapporto Annenberg, che fa un report annuale sui ruoli femminili (e non solo).

Si parla molto dell'accresciuta inclusività nel cinema, ma forse si pensa poco a pensare a quanti siano i ruoli femminili di rilievo rispetto a quelli maschili. In America esiste un report annuale, chiamato Rapporto Annenberg, che proprio in questi giorni ha diffuso i dati relativi all'anno scorso. E non sono buoni, visto che c'è stato un calo del 14% rispetto al 2022. Ma vediamo di scoprirne di più.

L'Annenberg Study sulle presenze femminili in calo nei film

Lo studio a cura della dottoressa Stacy L. Smith e dell'Annenberg Inclusion Initiative si intitola "Inequality in 1700 Popular Films", vale a dire che gli autori hanno preso in esame 1700 film di successo popolare per vedere quanto inclusivi siano per quanto riguarda genere, minoranze, rappresentanza LGBTQ+ ed etnia. Rispetto al 2022 le donne in ruoli protagonisti sono calate del 14%. E proprio nell'anno di Barbie, considerato da molti/e un manifesto femminista, i personaggi femminili "parlanti" ricoprono il 32% dei ruoli. E solo l'11% di questi film ha donne o ragazze in almeno il 45% dei personaggi con battute. "Comunque si esaminino i dati - ha commentato la dottoressa Smith - "il 2023 non è stato 'l'anno della donna'. Continuiamo a riportare gli stessi trend per quel che riguarda le donne e le ragazze sullo schermo, anno dopo anno. E' chiaro che c'è una sottovalutazione delle donne come pubblico, se non in uno o due film all'anno, un rifiuto di trovare modi per creare un cambiamento significativo, o entrambe le cose. Se l'industria cinematografica vuole sopravvivere al momento attuale deve esaminare il suo fallimento nell'impiegare metà della popolazione sullo schermo":

E c'è anche una questione legata all'età: mentre le star maschili lavorano fin dopo gli 80 anni in ruoli importanti, pochissime sono le donne. Tra i primi 100 film di maggior successo del 2023, solo tre avevano un cast femminile protagonista o co-protagonista di 45 anni o più, una situazione simile a quella del 2007 e del 2023. In questi anni solo 22 donne sopra i 65 anni sono state scritturate in un cast corale e molti di questi ruoli sono stati ricoperti dalle stesse 16 attrici, tra cui ad esempio Jane Fonda, presente in 80 for Brady e Book Club - Il capitolo successivo. Inoltre, l'unica attrice non bianca sopra i 65 anni a ricoprire un ruolo importante in un film corale è stata Rita Moreno. Insomma, i numeri parlano chiaro. Sarebbe interessante se esistessero studi analoghi per il nostro cinema, ma temiamo che i risultati sarebbero gli stessi.