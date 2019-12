18 regali intervista video a Francesco Amato, regista del toccante melodramma

News Cinema

La storia vera di una donna che prepara al futuro la figlia con Benedetta Porcaroli e Vittoria Puccini.

Due donne che imparano a conoscersi, due donne che nella vita non hanno avuto questa opportunità. 18 regali è un melodramma pieno di vita e speranza, in uscita il 2 gennaio 2020, che parte dalla vicenda tragica di una madre (Vittoria Puccini) che prepara i regali per la figlia (Benedetta Porcaroli) che conoscerà solo per poche settimane, prima di morire per una malattia.

Il cinema può regalare una visione diversa, la speranza e il melodramma, come ci dimostra il regista, Francesco Amato, che ci parla in questa intervista video della sfida di portare sullo schermo una storia vera, che ha avuto un forte impatto mediatico solo pochi anni fa.