10 giorni con i suoi è primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

10 giorni con i suoi, con Fabio De Luigi, scalza dalla vetta del botteghino italiano del weekend Io sono la fine del mondo con Angelo Duro. Entra in terza posizione A Complete Unknown, biopic su Bob Dylan con Timothée Chalamet.

Appena uscita, la commedia 10 giorni con i suoi con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, per la regia di Alessandro Genovesi, conquista la vetta del boxoffice italiano del weekend, portando a casa 1.746.300 euro: il film è il terzo capitolo di una saga iniziata con 10 giorni senza mamma (2019, incasso totale 7.478.500 euro) e 10 giorni con Babbo Natale (2020, solo in streaming causa pandemia). Le disavventure del padre di famiglia Carlo confermano la loro tenuta, con una media per sala di 4.400 euro su 400 copie in circolazione (fonte Cinetel). Nel cast ci sono anche Valentina Lodovini, Angelica Elli, Bianca Usai, Matteo Castellucci, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua e Marcello Cesena.

Scende perciò al secondo posto Io sono la fine del mondo di Gennaro Nunziante, con la cattiveria di Angelo Duro, giovane che accetta di badare ai suoi genitori solo per vendicarsi di loro. La commedia scorretta raccoglie un altro 1.365.500, raggiungendo il totale di 7.789.240. Un responso grandioso, da un pubblico in cerca di risate ma evidentemente anche di spietatezza.

Esordio in terza posizione con 1.335.8000 euro per A Complete Unknown, fresco delle sue otto nomination all'Oscar: il film di James Mangold racconta l'ascesa di Bob Dylan, portato sullo schermo da Timothée Chalamet, sostenuto da un cast che comprende Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Scoot McNairy e Dan Fogler. Il lungometraggio ha incassato nel mondo finora 66.975.600 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget sotto i 70, marketing escluso (fonte Deadline). Gli manca ancora parecchio per andare in pari, ma le candidature dovrebbero aiutare.