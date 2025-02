10 giorni con i suoi contiene The Brutalist al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

10 giorni con i suoi, la commedia con Fabio De Luigi, è riuscita ancora a mantenere il primo posto al botteghino italiano del weekend, così l'esordio del pluricandidato agli Oscar The Brutalist si è accontentato di una seconda posizione.

Il boxoffice italiano del weekend non è stato particolarmente vivo: dati Cinetel alla mano, il primo posto di 10 giorni con i suoi con Fabio De Luigi vale "solo" 722.200 euro. La commedia di Alessandro Genovesi in tre settimane ha raggiunto i 3.915.000, sempre in vetta, in una fase di assestamento del nostro botteghino, in evidente attesa di nuovi blockbuster. Nel frattempo proseguono le disavventure di papà Carlo (De Luigi) e mamma Giulia (Valentina Lodovini), che si recano in Puglia per trascorrere del tempo con la famiglia del fidanzato della loro figlia: i futuri parenti non potrebbero essere più lontani dal loro modo di essere. E la sfida comincia.