Tron: Ares, Jared Leto, Jodie Turner-Smith e il regista: "Per un'IA al servizio dell'essere umano", la nostra videointervista
Per l'uscita al cinema di Tron: Ares, dal 9 ottobre, abbiamo intervistato i protagonisti Jared Leto e Jodie Turner-Smith, insieme al regista Joachim Ronning. Ecco alcune loro considerazioni su questo terzo capitolo dell'iconica saga fantascientifica che ha oltre 40 anni.
Il 9 ottobre arriva al cinema Tron: Ares di Joachim Rønning, terzo capitolo della saga fantascientifica che ormai ha più di quarant'anni: abbiamo avuto il piacere di intervistare in questo video il suo protagonista Jared Leto, Jodie Turner-Smith e proprio il regista. A Leto abbiamo chiesto come sia stato impattare sul set con un mito come Jeff Bridges, a Turner-Smith abbiamo domandato cosa comporti interpretare un personaggio che è di fatto un algoritmo non-umano (Athena). Con Joachim invece abbiamo discusso del coinvolgimento di Trent Reznor & Atticus Ross con i Nine Inch Nails, per la colonna sonora del lungometraggio.
Tron: Ares, un terzo capitolo dalle tematiche molto attuali
Tron: Ares è il terzo capitolo di una saga sci-fi Disney cominciata nel lontano 1982 con Tron di Steven Lisberger (candidato agli Oscar per migliori costumi e miglior suono) e proseguita solo nel 2010 con Tron Legacy di Joseph Kosinski, supervisionato dallo stesso team di produzione di questo terzo atto. Nella storia si sfidano due grandi aziende tecnologiche, la Dillinger e la Encom che fu della famiglia Flynn (Kevin Flynn è il personaggio di Jeff Bridges): entrambe sono alla ricerca di un codice che mantenga in vita un'entità digitale nel mondo reale. Naturalmente c'è chi vuole usare questa tecnologia per scopi lugubri e militari, come il CEO Julian Dillinger (Evan Peters), e ci sono persone come Eve Kim (Greta Lee), CEO della Encom, che invece sognano di metterla al servizio di un progresso dell'umanità. In mezzo c'è Ares, Intelligenza Artificiale con le sembianze di Jared Leto: dovrebbe essere una macchina da guerra, ma è affascinato dal mondo umano... a differenza dell'altro programma della Dillinger, la spietata Athena. Tron: Ares è scritto da Jesse Wigutow e vede nel cast anche Gillian Anderson, Jeff Bridges, Greta Lee, Cameron Monaghan, Sarah Desjardins, Arturo Castro, Hasan Minhaj e Brad Harder. La saga, iconica soprattutto nel suo design origiariamente ideato da Moebius e Syd Mead, ha avuto negli anni anche uno spin-off animato, Tron Uprising (2012), vincitore di un Emmy e due Annie Award.