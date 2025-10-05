Tron: Ares, Jared Leto, Jodie Turner-Smith e il regista: "Per un'IA al servizio dell'essere umano", la nostra videointervista

Interviste Cinema

Il 9 ottobre arriva al cinema Tron: Ares di Joachim Rønning, terzo capitolo della saga fantascientifica che ormai ha più di quarant'anni: abbiamo avuto il piacere di intervistare in questo video il suo protagonista Jared Leto, Jodie Turner-Smith e proprio il regista. A Leto abbiamo chiesto come sia stato impattare sul set con un mito come Jeff Bridges, a Turner-Smith abbiamo domandato cosa comporti interpretare un personaggio che è di fatto un algoritmo non-umano (Athena). Con Joachim invece abbiamo discusso del coinvolgimento di Trent Reznor & Atticus Ross con i Nine Inch Nails, per la colonna sonora del lungometraggio.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/tron-ares/58926/video/?vid=48051" title="Tron: Ares: La nostra video intervista a Jared Leto, Jodie Turner-Smith e al regista del Film Joachim Rønning - HD">Tron: Ares: La nostra video intervista a Jared Leto, Jodie Turner-Smith e al regista del Film Joachim Rønning - HD</a>

Tron: Ares, un terzo capitolo dalle tematiche molto attuali