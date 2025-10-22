TGCom24
X Factor, Paola Iezzi parla della sua squadra: “Voci bellissime, talento ed entusiasmo”

Irene Sangermano

Paola Iezzi, giudice della nuova edizione di X Factor su Sky e in streaming solo su NOW, parla della sua squadre e del rapporto con gli altri giurati.

Paola Iezzi è tornata al baco dei giudici di X Factor, il talent show targato Sky in streaming solo su NOW, e questo anno si sente molto più a suo agio dopo il debutto esplosivo, consacrato dal pubblico che l’ha adorata sin da subito. Ecco cosa ha raccontato di questa esperienza e della sua squadra.

X Factor, Paola Iezzi fa una rivelazione sugli altri giudici

Tra Jake La Furia e Achille Lauro, siede Paola Iezzi nella giuria della nuova edizione di X Factor, il talent show targato Sky in streaming solo su NOW, e ora è tempo di prepararsi per i live con la sua squadra, della quale è molto entusiasta. Dopo aver confidato di essere grata per aver ritrovato Giorgia come conduttrice, Paola ha ammesso di sentirsi meno in ansia rispetto allo scorso anno, dal momento che il pubblico si è affezionato e lei ora se ne rende conto. Riguardo, invece, al suo rapporto con gli altri giudici, Paola ha svelato:

“Abbiamo una chat tutti insieme si chiama “Lallero” e parliamo di cose leggere e divertenti, extra lavoro. Per esempio, in questo periodo stiamo cavalcando la fake news sul biscittio tra Lauro e Jake. Li domandiamo pure noi, ma non litigano […] Gabbani? Fa così tante freddure che non possiamo più farne a meno”.

Insomma, tante emozioni per la cantante e giudice di X Factor, felice anche dell’affetto che i fan le trasmettono in strada, e che non avrebbe mai immaginato arrivasse fino a questo punto. Ma come si sta preparando ai live? Iezzi è molto decisa ma anche pronta ad ascoltare i talenti che ha scelto questo anno.

X Factor, Paola Iezzi commenta la sua squadra

Dopo i primi provini e audizioni, al giro di boaPaola Iezzi, che ha parlato di maternità e matrimonio, ha formato la sua squadra per la nuova edizione di X Factor e non potrebbe esserne più felice. La cantante e giudice del talent show, infatti, ha scelto di avere con sé tre talenti ovvero Viscardi, Rob e Mayu. A Tv Sorrisi e Canzoni, Iezzi ha commentato:

“Sono ragazzi giovani ma non troppo, né bambini né adulti. Hanno identità precise: mi piace che abbiamo un’idea di sé, non mi interessa plasmare un artista. E hanno tre voci bellissime. Hanno talento ed entusiasmo. A loro chiedo anche concentrazione e testa”.

Insomma, Paola ascolta e ama comprendere anche la filosofia dei cantanti che sta guidando in questa avventura, ma non per questo è morbida e accomodante. Parlando invece del suo stile unico, Iezzi ha confermato che da anni si rivolge allo stilista Nick Cerioni, che ha capito il suo modo di esprimersi attraverso la moda ma anche il make-up e i capelli, e bisogna ammettere che il pubblico apprezza perché non passa mai inosservata.

