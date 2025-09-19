TGCom24
X Factor, Paola Iezzi parla della maternità poi svela se sposerà il compagno

Irene Sangermano

Paola Iezzi, giudice di X Factor, fa alcune rivelazioni personali su maternità e matrimonio.

X Factor, Paola Iezzi parla della maternità poi svela se sposerà il compagno

Paola Iezzi torna al banco della giuria di X Factor nella nuova edizione del talent show targato Sky, e il pubblico ne è felice. Personalità prorompente, bellezza che non passa inosservata, la cantante si è raccontata in un’intensa intervista a Vanity Fair, parlando anche di maternità e matrimonio.

X Factor, Paola Iezzi: perché non ha voluto figli

Nella nuova stagione di X Factor, che trionfa con la seconda puntata in onda su Sky e in streaming solo su NOW, Paola Iezzi torna a far parte del banco della giuria del talent show. Il pubblico ha apprezzato moltissimo l’ingresso in scena della cantante, che sa certamente come tenere alta l’attenzione ed essere sempre calzante. Recentemente, Paola si è raccontata in un’intervista intensa, toccando anche argomenti molto personali come quello di scegliere di non avere figli.

“La maternità? La mia è stata una scelta, e naturalmente mi spiace per tutte le persone che desideravano un figlio e non lo hanno potuto avere. Non avere figli, nel mio caso, è stata una scelta consapevole: è ovvio che ogni scelta porti con sé una rinuncia, e io ho rinunciato a essere una madre biologica”.

Ha spiegato la cantante 51enne, ammettendo di aver comunque riempito la sua vita con altre passione come il lavoro nella musica ma anche con la bellissima storia d’amore con il compagno Paolo Santambrogio al quale è legata dal 2007. Proprio lui, tuttavia, potrebbe un giorno diventare ufficialmente suo marito ma ad una condizione.

X Factor, Paola Iezzi si sposa?

È dal 2007 che Paola Iezzi è sentimentalmente legata a Palo Santambrogio, un legame unico che coltiva ogni giorno e che è solido più che mai. Talmente solido che nel 2014, Paolo ha sorpreso la cantante con una bellissima proposta di matrimonio. Ad oggi, circa undici anni dopo, tuttavia le nozze non sono mai astate celebrate. Iezzi ha ammesso che entrambi sono stati assorbiti dal lavoro, non considerando il matrimonio un’urgenza quanto una necessità legale, soprattutto con le leggi italiane.

“In Italia il matrimonio è l’unica cosa che tuteli una coppia da eventuali difficoltà legali e burocratiche. Penso che sia molto bello celebrare il proprio amore davanti a tutti, ma io e il mio compagno siamo piuttosto riservati nella nostra relazione”.

Paola ha, dunque, ammesso che le piacerebbe in futuro festeggiare con le persone che più amano la loro lunga unione, ma che non sente l’esigenza di convolare a nozze al più presto. Un pensiero senza dubbio fuori dal coro ma del resto lo è anche la personalità unica della giudice di X Factor.

