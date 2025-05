Anticipazioni TV

X Factor 2025: torna Giorgia in conduzione!

di Carola Proto 05 maggio 2025 3

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, Giorgia è stata riconfermata alla guida di X Factor. Lei stessa ne dà notizia in un video condiviso sui canali social dello Show Sky Original prodotto da Fremantle. la nuova edizione parte a settembre 2025 sempre su Sky e in streaming su NOW.