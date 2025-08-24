Wanda Nara strappa una vittoria, Mauro Icardi dovrà versarle 123mila dollari: ecco perché

News VIP

Wanda Nara e Mauro Icardi continuano la loro battaglia legale, questa volta è la showgirl argentina a strappare una piccola vittoria.

Continua l’estate e continua anche la telenovela senza esclusione di colpi tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Questa volta la vittoria è strappata dalla presentatrice argentina, che si lascia andare poi ad un lungo sfogo su Instagram.

Mauro Icardi deve 123mila euro a Wanda Nara

Da quando hanno messo fine definitivamente al loro matrimonio, Wanda Nara e Mauro Icardi sono i protagonisti di una querelle impossibile da fermare, fatta di affondi mediatici, sfoghi scritti di getto sui social, sessioni in Tribunale e sgambetti continui. Recentemente Wanda si è sfogata contro Icardi, che l’ha accusata di fare uso di sostanze che ne alterano la lucidità, ricordando all’ex marito nonché padre delle sue figlie di essere malata di leucemia e di pretendere rispetto. Mentre l’opinione pubblica si schiera dalla parte di Nara, lei riceve un colpo basso dall’ex L-Gante che ufficializza la relazione con la madre di sua figlia Jamaica, e ammette di non volerne più sapere della bella argentina.

Insomma, un periodo non facile per Wanda la quale, tuttavia, finalmente ottiene una soddisfazione e strappa una vittoria nella guerra legale e mediatica contro Icardi. Nelle ultime ore, infatti, il giudice del tribola e di Buenos Aires ha deciso con una sentenza che Icardi sia iscritto al Registro dei debitori Morosi, così il calciatore sarà costretto a pagare una multa di 3500 dollari e poi a versare 123mila euro all’ex moglie. Mentre i legali del calciatore del Galatasaray si mettono in movimento per un ricorso che viene respinto, Wanda si sfoga su Instagram.

Wanda Nara contro Mauro Icardi

Dopo aver saputo che l’ex marito dovrà versarle 123mila euro di arretrati, Wanda Nara torna all’attacco contro Mauro Icardi e l’accusa che lancia è piuttosto grave, ovvero quella di non occuparsi adeguatamente delle figlie. Le bambine sono diventate, come purtroppo inevitabile in questi casi, oggetto di contenzioso tra i due ex coniugi, e ora Wanda si sfoga così:

"È molto più dignitoso lavorare che guardare le mie storie tutte le notti per sapere cosa faccio. Mentre tu sei inadempiente, io pago tutto lavorando. Ti preoccupi tanto dei miei viaggi, occupati di essere padre delle tue. Tre giorni fa quando abbiamo parlato al telefono non me l'hai detto. Ora rivedo le registrazioni”.

Insomma, oltre all’accusa Wanda ha fatto sapere anche di aver registrato la conversazione con Mauro, un chiaro avvertimento al calciatore di smetterla di usare le figlie contro di lei. Icardi, infatti, ha denunciato Wanda per abbandono di minori perché la showgirl sarebbe andata in vacanza lasciano le bimbe alla cura della sua famiglia - come se non fosse qualcosa di normale - e ha intenzione di portarle con sé in Turchia, mentre loro sono addirittura arrivate a chiedere di poter cambiare cognome e assumere quello della madre.