Wanda Nara, doccia fredda: L-Gante ha ufficializzato la sua love story con un’altra

Wanda Nara e L-Gante non sono più una coppia. Lui ufficializza la sua storia d’amore con un’altra ragazza.

Momento no per Wanda Nara che, oltre a doversi difendere dalle ultime accuse e denunce dell’ex marito Mauro Icardi, viene anche scaricata da L-Gante. Il giovane rapper al quale, a fasi alterne, è stata legata nel corso dell’ultimo anno ha ufficializzato la relazione con Tamara Baez.

Wanda Nara scaricata da L-Gante

Da quando ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con Mauro Icardi per Wanda Nara è iniziato un momento piuttosto complesso, a tratti doloroso, segnato dalle incomprensioni con l’ex marito, con i tentativi del calciatore argentino di tornare insieme nonostante i suoi continui rifiuti, e ora ben due denunce nelle ultime settimane una per revenge porn e una per abbandono di minori, con l’accusa di impedire alle figlie i contatti con il padre per ripicca. Insomma, la causa per il divorzio non procede nei migliori dei modi, nonostante Wanda sia certa di poter portare in aula tutte le prove a carico del marito, legittimando la sua custodia sulle adorate figlie che, a suo dire, non vorrebbero vedere il padre neppure in cartolina.

Nel frattempo, Nara ha ripreso a lavorare in Argentina come presentatrice ed è piuttosto amata, ma ha lasciato spazio anche all’amore con la sua relazione con il rapper L-Gante. Nara si è legata al giovane cantante ma la relazione è sempre stata un vero e proprio saliscendi di emozioni, oltre che di rotture e ritorni di fiamma. Questa volta, tuttavia, nel pieno della battaglia legale, L-Gante le infierisce un bel colpo basso e si dichiara ufficialmente fidanzato con un’altra.

Wanda Nara e L-Gante, stavolta è finita per sempre?

È di poche ore fa l’ultimo aggiornamento che riguarda Wanda Nara e il rapper L-Gante. La loro love story è stata, a dir poco, travagliata con rotture improvvise spiattellate su Instagram senza troppo riserbo, ma anche ritorno di fiamma passionali che hanno tenuto banco tra gli amati del gossip. Ora, tuttavia, sembra che sia finita per sempre o almeno è quello che fa sapere il giovane rapper durante una chiacchierata con Maria Belen Luduema a Mujeres Argentinas dove ha ufficializzato la sua storia con Tamara Baez, la mamma di sua figlia Jamaica.

“È qualcosa che aspettavo da tanto tempo. Tamara è la donna che amo”.

Questa la dichiarazione shock di L-Gante seguita a una su Wanda che ha definito meglio come amica che come fidanzata. Ma non è tutto. Il rapper ha saputo di star impegnando tutte le sue energie per Tamara, tanto da aver tolto il segui a Nara e di aver deciso di non dare seguito a qualsiasi gossip a lei collegato che possa infastidire la sua fidanzata.