Wanda Nara una furia contro Mauro Icardi: “Figlio di put***a, ho la leucemia e tu…”

News VIP

Wanda Nara denunciata da Mauro Icardi per aver abbandonato le figlie e fatto uso di sostanze. Lei svela un’altra verità e diventa una furia sui social.

Continua la querelle tra Wanda Nara e Mauro Icardi e non possiamo di certo dire che i due ex coniugi ci vadano giù leggeri. Il calciatore ha denunciato Wanda per abbandono delle figlie poi l’accusa di fare uso di sostanze. Lei diventa una belva e replica con una nota pubblica su Instagram! Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Mauro Icardi denuncia Wanda Nara

Da quando hanno deciso di separarsi, Wanda Nara e Mauro Icardi stanno regalando momenti di puro trash con la loro battaglia legale per il divorzio e l’affidamento delle figlie. Recentemente, Mauro ha denunciato Wanda per revenge porn, accusandola di aver diffuso un suo video privato per ricattarlo pubblicamente, ma ora si aggiunge una nuova denuncia. Stando a quanto riportato da Angie Balbiani su Puro Show (El Trece), i legali di Icardi avrebbero presentato una denuncia a carico di Nara per “abbandono materiale e affettivo delle ragazze, nonché impedimento e ostruzione ai contatti”. Stando alla ricostruzione del calciatore, infatti, la sua ex moglie renderebbe difficili le comunicazioni tra lui e le sue figlie, per poi lasciarle alle cure di terzi quando le fa comodo, usando le bambine come “ostaggi, come merce di scambio e come trofei di vendetta”.

Ma non finita qua. Sempre nella denuncia depositata si legge che Wanda bloccherebbe il cellulare delle figlie per non farle contattare dal padre, che è dipinto come un uomo che le ha abbandonate trasferendosi in un’altra famiglia. “Si comporta come una persona chiaramente patologica e tossica”, si legge ancora poi c’è un chiaro riferimento al fatto che Wanda non sarebbe nel pieno delle sue facoltà mentali.

Wanda Nara è una furia contro Mauro Icardi

Dopo aver scoperto la nuova denuncia fatta a suo carico, Wanda Nara è totalmente esplosa sui social. Attualmente la showgirl argentina si trova in Europa in viaggio con il compagno L-Gante, con il quale è protagonista di continui tira e molla, ma non per questo non pensa alle sue bambine. Su Instagram, Nara ha scritto:

"Bisogna essere dei veri figli di put***a, sapendo che la madre delle proprie figlie ha la leucemia ed è costantemente monitorata e curata per voler stabilire che potrebbe aver assunto qualche sostanza. Io non ho mai assunto nulla prima, figuriamoci ora. Tutto con lo scopo di portarmi via le mie figlie e portarle a vivere con te , il che ti rende ancora più figlio di put***a... visto che in mille modi tutti hanno espresso il loro disprezzo per vivere con te o per vederti".

Wanda ha poi raccontato che Icardi non avrebbe versato i contributi per il mantenimento dei figli per dieci mesi e di essere stanca delle sue minacce, dato che da’ quando l’ha lasciato il calciatore starebbe facendo di tutto per distruggere la sua figura pubblica.