Verissimo, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi pronti ad allargare la famiglia?

Ospiti nella puntata di sabato 25 ottobre di Verissimo, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi hanno rivelato se dopo le nozze sono pronti ad allargare la famiglia!

Ex concorrenti del GFVip, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono stati ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 25 ottobre. A Silvia Toffanin hanno raccontato del loro matrimonio da favola e se sono pronti ad allargare la famiglia con un bambino.

Verissimo, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si raccontano: le nozze da favola

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sono diventati una coppia nella casa del Grande Fratello Vip e la loro relazione, da semplice flirt, è evoluta al punto da portarli a convolare a nozze nell'estate del 2025 alla presenza dei più cari amici e delle famiglie. Federica e Gianmaria si sono conosciuti nell'edizione del 2021/2022 del GFVip: all'epoca Federica fu tra le prime a lasciare il programma, ma Gianmaria era rimasto così affascinato dall'ex gieffina che una volta terminato il programma l'ha cercata e tra i due è scoppiato l'amore. A Milos, durante una vacanza, Gianmaria ha chiesto la mano dell'ex vippona con una romantica proposta, che si è poi concretizzata quest'estate con il matrimonio.

I due ex vipponi sono diventati marito e moglie il 7 giugno 2025 con una bellissima cerimonia in Costiera Sorrentina: le nozze si sono celebrate in una chiesa della zona, mentre il ricevimento ha avuto luogo nel Castello Medievale di Castellammare di Stabia. Tra gli ospiti delle nozze diversi ex volti del GFVip, come Antonella Fiordelisi e Giulia Cavaglià. I due ex vip sono stati ospiti di Verissimo nella puntata di ieri, sabato 25 ottobre, e a Silvia Toffanin hanno ripercorso le tappe della loro storia d'amore, delle nozze e del nuovo capitolo che li attende: diventare genitori!

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme pronti a diventare genitori?

A Silvia Toffanin, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme hanno raccontato le emozioni del loro matrimonio, di cui la conduttrice ha mostrato alcune immagini, tra cui lo cambio delle promesse. Gianmaria ha anche ricordato di aver compreso che Federica era la persona giusta per lui fin dalla prima volta che l'ha vista:

"Quando ti ho vista arrivare”, c’è quella canzone di Gino Paoli che descrive appieno quello che è successo a me al Grande Fratello. Infatti c’è un frame di quell’istante che lei entra e io che la guardo… e io là avevo già capito in qualche modo che era lei"

La coppia non ha nascosto che ora li attende un nuovo capitolo della loro vita insieme: quello di diventare genitori. Infatti, i due ex vipponi hanno svelato di voler allargare la famiglia e avere un bambino: "Sogniamo di costruire una famiglia, avere un figlio, sarebbe il regalo più grande" ha confermato l'imprenditore napoletano. Anche Federica gli ha fatto eco e ha dichiarato: "Non lo si è mai pronti però sì, ho la persona più bella al mio fianco e ho voglia di mettere su famiglia, mi sento pronta".

