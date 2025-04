Uomini e Donne, segnalazione su Giovanni Siciliano: il cavaliere del Trono over bacia una donna misteriosa

News VIP

Giovanni Siciliano protagonista di una scottante segnalazione: il cavaliere di Uomini e Donne è stato fotografato mentre bacia un'altra donna, che non fa parte della trasmissione di Canale 5.

I protagonisti di Uomini e Donne continuano a tenere banco anche lontano dalle telecamere e questa volta è toccato a Giovanni Siciliano essere protagonista di una scottante segnalazione. Il cavaliere del trono over, infatti, è stato avvistato a pranzo con una misteriosa donna, con la quale si è anche baciato, ma lei non sembra essere una dama del trono over. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Giovanni Siciliano fa infuriare le dame

Sin dalla sua prima apparizione al centro dello studio di Uomini e Donne è stato chiaro che Giovanni Siciliano ci avrebbe regalato dei clamorosi colpi di scena. Il cavaliere partenopeo, infatti, è un grande amante delle donne e sembra sempre partire in quarta con le sue conoscenze per poi chiudere tutto in fretta e furia. Recentemente, Giovanni sembrava cotto di Luana, la bella dama che era appena uscita da una burrascosa rottura con Alessio Pilli Stella, al punto che tutti si aspettavano presto una scelta in studio. Giovanni, invece, ha ammesso di aver perso interesse per Luana prima per problemi familiari, poi ammettendo che una volta che ha conquistato una donna anche dal punto di vista sessuale, il suo interesse cala drasticamente.

Tralasciando i commenti sulla questione perché sarebbero davvero pessimi, Giovanni ha fatto l’ennesima figuraccia quando ha contattato nuovamente Luana, invitandola anche a dormire con lui, mentre scriveva di nascosto a Francesca di voler tornare a frequentarla, certo che sarebbe stata lei la donna perfetta per un futuro insieme. Francesca ha raccontato tutto in studio davanti ad una Luana attonita, dato che a lei il cavaliere aveva raccontato tutt’altra versione dei fatti. Ma non è finita qua. Le Anticipazioni di Uomini e Donne, infatti, ci hanno rivelato che Francesca continuerà a sentire Giovanni ma si accorgerà poi che il cavaliere la sta prendendo in giro, e così gli tirerà una scarpa.

Uomini e Donne, Giovanni protagonista di una segnalazione

Mentre non è chiaro se vedremo o meno la scena in cui Francesca lancia una scarpa a Giovanni al centro dello studio, dato che il montaggio di Uomini e Donne è sempre un terno al lotto, il cavaliere del trono over torna al centro dei pettegolezzi. Nelle ultime ore, infatti, una fan dell’esperta di gossip Deianira Marzano ha inviato alcune foto che ritraggono Siciliano a pranzo con una misteriosa donna, con la quale si bacia anche e si vede chiaramente dalle foto.

“Avvistato Giovanni di Uomini e Donne a Lido Capri con una donna. Ogni tanto passa dietro la donna e le accarezza le spalle”.

Insomma di certo possiamo escludere che si tratti di un’amica o di una cugina di Giovanni, dato che c’è stato anche il bacio tra loro. Certo è possibile anche che sia una donna che scenderà in studio per corteggiarlo, ma al momento non abbiamo notizie certe dell’accaduto e dunque si presume semplicemente che Giovanni stia uscendo con donne fuori dal programma, di nascosto dalla redazione. Del resto, nel corso delle ultime registrazioni, il cavaliere non era neppure presente in studio, segno che qualcosa è successo.

