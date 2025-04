Uomini e Donne, anticipazioni: tra gli over volano scarpe, crisi nera per una coppia e fine del trono di Tina Cipollari

News VIP

Oggi, mercoledì 23 aprile 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni, diffuse da Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico

Si riparte dall’esterna tra Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato. Gianmarco racconta di aver percepito un’intesa in costante crescita e confessa di immaginarsi Nadia al fianco di amici e famiglia nella vita di tutti i giorni. In studio, però, Cristina Ferrara non prende affatto bene queste parole: invece di rivolgersi a Gianmarco, inizia a discutere aspramente con Nadia, scambiandosi battute molto taglienti. Sentendosi a disagio, Nadia decide di abbandonare momentaneamente lo studio. Spiega di percepire l’interesse di Gianmarco soprattutto sul piano caratteriale, ma non su quello fisico. Nel frattempo, Gianmarco non la rincorre: anzi, in studio si avvicina nuovamente a Cristina, alimentando ulteriori tensioni.

Uomini e Donne, anticipazioni trono over

Si parte con il trio composto da Gemma Galgani, Arcangelo e Marina. Marina annuncia di aver perso interesse per Arcangelo e rifiuta di uscire di nuovo con lui. A questo punto Arcangelo si rivolge a Gemma, ma Tina Cipollari giudica questo passaggio un “ripiego” e s’infuria, scatenando un acceso scontro verbale con il cavaliere. Nel caos generale centro studio Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano. La dama ha litigato con lui in una esterna a Bracciano in cui Francesca è arrivato persino a lanciargli una scarpa! Anche in studio i toni rimangono molto accesi.

A seguire, si passa a Giuseppe e Rosanna, la cui conoscenza sembra essere giunta al capolinea. Giuseppe ammette di provare sentimenti forti per Rosanna, ma lei respinge le sue avances, lamentandosi della sua invasività.

Infine, si chiude con Tina Cipollari: oggi il suo percorso su quel trono arriva al termine. A farle compagnia in chiusura è stato Cosimo D’Adorante, che ha fatto il suo ingresso portando regali per l’opinionista, per Gianni Sperti, per Tinì Cansino e persino per Maria De Filippi.

