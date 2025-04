Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giovanni fa l'ennesima figuraccia, la strategia del latin lover fallisce

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 24 aprile 2025 su Canale 5, Giovanni fa una figuraccia con Francesca e Luana.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 24 aprile 2025 su Canale 5, Gemma Galgani trattiene Sabrina Zago in lacrime per Guido, Giovanni fa una figura pessima mentre per Luana arriva una nuova occasione, grazie ad un cavaliere giovane e molto gentile. Ecco il nostro commento alla puntaat odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Sabrina in lacrime, Giovanni che figuraccia

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dal confronto tra Guido e Sabrina Zago, delusa dal fatto che il cavaliere ha chiesto di uscire anche con Gloria Nicoletti nonostante lei gli avesse chiesto di uscire insieme dal programma la puntata precedente. Sabrina sta per lasciare lo studio ed ecco che interviene Gemma Galgani, che ha provato a sedurre Arcangelo, in questa scena surreale dove la dama torinese consola la collega e se la prende con Guido, trattenendo Zago. Posto e concesso che Guido non ci piace e ci sembra poco sincero, è anche vero che Sabrina è vittima di soliti schemi e forse è il caso che la dama indaghi sui propri sentimenti e sul suo modo di legarsi.

Passiamo a Giovanni che ne ha combinata un’altra delle sue. Dopo aver chiuso con Luana adducendo a varie scuse, tra cui quella terribile del fatto che quando conquista una donna - sì esatto, intende quando ci va a letto - il suo interesse scema, ha ricontattato Francesca. Il cavaliere le ha mandato un messaggio dicendole che, ripensando alle sue relazioni in studio, trova che lei sia la conoscenza più giusta per lui, e la invita ad uscire. Francesca dice di no e declina l’offerta. Nel frattempo, Giovanni ha ricontattato Luana e le ha mandato dei messaggi significativi, chiedendole poi di andare a dormire da lui. Giovanni, inoltre, ha pensato bene anche di dire a Luana che Francesca lo ha ricontattato per crearsi un alibi. Un genio non fosse che le due donne si sarebbero palesemente rincontrare in studio, smascherandolo senza pietà. E come ribaltare questo circo? Giovanni entra in studio e nega la versione di Luana, asserendo di aver detto alla dama di aver contattato lui Francesca. Questo basta ad uscire? No, la pessima figura è servita, peggiorata dall’intervento di Maria Dei Filippi che ha deciso di contribuire, facendogli ammettere di essere interessato ad una terza dalla del parterre femminile del trono over.

Uomini e Donne, nuovo inizio per Luana?

Mentre Luana e Francesca chiudono, entra il trono di Tina Cipollari che è stata messa alla prova da Cosimo Dadorante, portata in una fattoria per capire se sarebbe stata pronta a stare al suo fianco anche nella cattiva sorte. E anche oggi, con il video dei due in campagna, ci siamo sorbiti un quarto d’ora di nulla cosmico del quale avremmo fatto volentieri a meno. Maria avverte Tina che siamo agli sgoccioli del suo trono mentre noi esultiamo per la notizia e Cosimo, che è tanto caro ma non sa mai quando è il momento giusto di tacere, si lancia in una iperbolica descrizione del vero amore tirando in ballo anche il matrimonio della presentatrice.

Comunque, è chiaro che da questi mesi di spese folli, il cavaliere non trarrà nessun beneficio se non quello di diventare un volto che ricorderemo a lungo e non per particolari meriti. Luana torna al centro dello studio perché un ragazzo è venuto a conoscerla, scrivendo per lei il primo giorno che si è presentata in studio poiché rimasto molto colpito da lei. Insomma, il nuovo cavaliere ci fa una bella impressione e così anche a Luana, che decide di conoscerlo meglio.

