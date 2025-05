Uomini e Donne, segnalazione shock su Gianmarco: c’entra Nadia Di Diodato

News VIP

Dopo aver scelto Cristina Ferrara, Gianmarco Steri torna al centro delle segnalazioni e c’entra Nadia Di Diodato. Ecco cosa è successo al tronista di Uomini e Donne.

Manca sempre meno alla messa in onda della scelta di Gianmarco Steri e negli ultimi giorni sono nate diverse polemiche che riguardano il tronista romano di Uomini e Donne. Una segnalazione, legata a Nadia Di Diodato, ha fatto tremare i fan del programma: ecco di cosa si tratta.

Uomini e Donne, arriva una segnalazione su Gianmarco Steri

Nel corso del suo percorso a Uomini e Donne come tronista, Gianmarco Steri è stato protagonista di diverse segnalazioni alcune delle quali poi sistematicamente smentite, anche dalla stessa redazione del programma di Maria De Filippi. Grazie alle Anticipazioni sappiamo che Gianmarco ha fatto la sua scelta, concludendo il percorso con Cristina Ferrara. La coppia è ben vista da una bella fetta di pubblico, sopratutto dopo che la corteggiatrice salernitana ha iniziato a sciogliersi, arrivando anche a commuoversi al centro dello studio parlando di sentimenti reali e sinceri. Gran parte del pubblico, tuttavia, avrebbe preferito Nadia Di Diodato, trovandola molto più adatta alla vita di Gianmarco ma anche molto più sincera sin dall’inizio.

Mentre Nadia si mostra felice dopo la scelta, avendo digerito il boccone amaro derivato dalla decisione del tronista romano, quest’ultimo è il protagonista di una nuova segnalazione piuttosto particolare, che mette in dubbio che la relazione con Cristina stia procedendo a gonfie vele come invece tutti pensano. Ma cosa è successo esattamente? A riportare la notizia è Lorenzo Pugnaloni che pubblica sui social la segnalazione fatta da una sua fan, che gestisce a suo volta una fanpage dedicata Gianmarco e Nadia, e sembra che anche il tronista romano abbia gradito questa pagina, ma non dovrebbe essere concentrato esclusivamente su Cristina?

Uomini e Donne, Gianmarco e quel like sospetto: c’entra Nadia

Stando alle ultime segnalazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco Steri avrebbe messo like ad un video di coppia con Nadia Di Diodato, pubblicato su una fanpage di Tik Tok. L’utente, che amministra questa pagina dedicata al tronista romano e alla corteggiatrice, ha inviato anche le prove di quanto detto con il like di Steri a questo video piuttosto dolce e significativo. Potrebbe essere che Gianmarco, che ha scontentato il pubblico di Uomini e Donne, si sia lasciato sfuggire un like senza farlo apposta?

Certo è probabile, ma il fatto è comunque strano perché la sua attenzione ora dovrebbe essere concentrata tutta su Cristina Ferrara, ovvero la sua scelta ufficiale. Secondo recenti avvistamenti, la coppia sta trascorrendo insieme più tempo possibile, dividendosi tra Roma e Salerno dove abita la bella corteggiatrice, eppure questo gesto social scatena immediatamente il dubbio dei fan. La conoscenza non prosegue nel migliore dei modi? Bisognerà attendere la messa in onda della scelta di Gianmarco su Canale 5 affinché i diretti interessati possano prendere parola ufficialmente.

