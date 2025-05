Uomini e Donne, Nadia Di Diodato si mostra felice dopo la fine del percorso con Gianmarco Steri

News VIP

L'ex corteggiatrice di Gianmarco Steri, Nadia Di Diodato, è tornata a sorridere dopo la fine del percorso con il tronista di Uomini e Donne: ecco perché!

Nadia Di Diodato è tornata a mostrarsi sorridente sui social, dopo la fine del percorso come corteggiatrice di Uomini e Donne: la giornalista è stata una delle ragazze scese per conoscere Gianmarco Steri e, nonostante tra i due si sia instaurato un legame molto forte, alla fine, il tronista le ha preferito Cristina Ferrara.

Uomini e Donne, Nadia volta pagina e si mostra sorridente sui social dopo la scelta di Gianmarco

Nadia Di Diodato ha voltato pagina dopo la delusione per non essere stata scelta da Gianmarco Steri: la corteggiatrice, sempre molto peperina e combattiva durante il suo percorso a Uomini e Donne, ha dovuto ingoiare un boccone amaro, poiché il tronista romano ha preferito scegliere Cristina Ferrara. Nonostante tra i due ci siano stati diversi momenti molto intensi e Gianmarco abbia dichiarato che uno dei baci più belli che ha dato nel percorso del dating show di Canale 5 è quello che si è scambiato con Nadia, alla fine, il barbiere di Centocelle non ha saputo frenare la sua attrazione e interesse per Cristina, scegliendo lei.

Sui social, giorni dopo la scelta, Nadia ha postato una foto che sembrava un messaggio indirizzato a Gianmarco Steri e che rivelava la sua delusione per la situazione vissuta. Lo scatto mostrava la pagina di un libro, con una serie di frasi evidenziate che sembravano una vera frecciatina per il tronista: "Non è mai titubante, non è mai un amore tiepido. Impazzisce letteralmente, va fuori di testa; e la cosa le sta accadendo di nuovo, per questo ha posto questa domanda. A volte dare fuori di matto è una necessità essenziale per restare sani di mente; se sei sempre equilibrato, la tua salute mentale diventa qualcosa di sospetto. Se date fuori di matto deliberatamente, consapevolmente, pienamente coscienti, vivrete un’esperienza incredibile. E non sarete mai in pericolo; quando date fuori di matto consapevolmente, potete rientrare in voi stessi: sapete come avete fatto a entrare in quello stato e sapete come uscirne".

La situazione sembra essere ora molto diversa: infatti, nel corso della giornata di sabato 17 maggio, Nadia ha postato una serie di stories nelle quali è apparsa sorridente e rilassata, mentre cantava al karaoke con gli amici e rideva con loro. Con queste foto, perciò, sembra che l'ex corteggiatrice si sia lasciata alle spalle l'esperienza nel dating show di Maria De Filippi e sia pronta a godersi ciò che di bello il futuro le prospetta.

Uomini e Donne, Anticipazioni: Gianmarco sceglie Cristina, la reazione di Nadia

La scelta di Gianmarco Steri verrà trasmessa nei prossimi giorni su Canale 5 e sarà sicuramente una delle puntate più attese della stagione. Le Anticipazioni della registrazione di domenica 11 maggio hanno svelato cosa è successo in una delle ultime puntate della stagione del dating show e hanno mostrato ciò che è successo durante la scelta.

Dopo settimane di conoscenza, alla fine, Gianmarco ha deciso di scegliere Cristina Ferrara: in studio, il tronista ha consegnato delle lettere a Maria De Filippi, ringraziandola dell'opportunità ricevuta di trovare l'amore come tronista. Anche la redazione ha voluto omaggiare il tronista, ringraziandolo per essere stato una bella persona e per il suo percorso. In studio, Cristina indossava un abito argentato, mentre Nadia uno blu. Quest'ultima non ha nascosto di non essere stata scelta e per il suo comportamento è stata ripresa da Tina Cipollari, che l'ha criticata duramente.

Cristina non ha nascosto le lacrime al momento della scelta e si è mostrata emozionata e commossa, così come anche Gianmarco, che ha concluso in questo modo il suo percorso da tronista.

