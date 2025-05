Uomini e Donne, Gianmarco Steri scontenta il pubblico: critiche feroci a pochi giorni dalla Scelta

News VIP

Il pubblico di Uomini e Donne si mostra senza pietà nei confronti di Gianmarco Steri. Ecco le critiche mosse al tronista a pochi giorni dalla scelta in studio,

Mancano pochissimi giorni alla messa in onda della scelta di Gianmarco Steri ma il pubblico di Uomini e Donne, inizialmente entusiasta di vederlo sedere sul trono più famoso della televisione italiana, sembra aver totalmente cambiato idea sul tronista romano. Sul web, infatti, fioccano critiche nei suoi confronti e tanti elogi, invece, alle corteggiatrici Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, che secondo il pubblico avrebbero salvato il suo percorso.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri al centro delle critiche

Dopo aver fatto innamorare tutti nei panni di corteggiatore di Martina De Ioannon, Gianmarco Steri è tornato a Uomini e Donne come tronista e le aspettative erano alte. Il romano, infatti, è stato sommerso di richieste come mai successo prima, arrivando a contare oltre 8mila aspiranti corteggiatrici pronte a conoscerlo. E tutta questa aspettativa, come prevedibile, si è ritorta contro a Gianmarco soprattutto ora, a pochi giorni dalla scelta che sarà trasmessa su Canale 5, prima della fine della stagione televisiva del dating show di Maria De Filippi. Nel corso di una delle ultime puntate, infatti, il trono classico ha occupato diverso tempo e Gianmarco ha potuto avere un confronto con le sue due corteggiatrici, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara.

Dopo diversi scontri, Cristina è tornata in studio ed è scoppiata in lacrime, ammettendo di star facendo cedere lentamente tutte le sue barriere perché crede davvero nell’interesse del tronista. La commozione di Cristina ha commosso anche Gianni Sperti, scoppiato in lacrime, e gran parte del pubblico che per la prima volta ha visto le fragilità della ragazza. Gianmarco, invece, è rimasto fermo sul suo posto, non si è alzato neppure ad abbracciarla e non ha mostrato segni di cedimento nei suoi confronti. Ma non è tutto.

Uomini e Donne, il pubblico scontento di Gianmarco Steri

Dopo essere rimasto impassibile davanti alle lacrime di Cristina Ferrara, che si è pubblicamente aperta parlando dei suoi sentimenti e delle sue paure, Gianmarco Steri ha ascoltato la lunga lettera che gli ha scritto Nadia Di Diodato, felice dopo la scelta, per parlare di sé e delle sue paure. Anche questa volta, tuttavia, Gianmarco non ha mostrato un grande interesse per le parole della sua corteggiatrice e ha preferito, invece, aprire un capitolo per esporre la sua lamentela. Il tronista romano, infatti, ha ammesso di essere stanco del fatto che le sue corteggiatrici lasciano continuamente lo studio, senza dargli possibilità di confrontarsi, spingendolo a correre dietro ad entrambe, e facendogli vivere dei momenti stressanti proprio a ridosso della scelta, quando invece vorrebbe essere sereno e calmo.

Al pubblico non è affatto piaciuto questo comportamento da parte di Steri e sul web sono piovute copiose critiche nei confronti del tronista romano, accusato di non aver mostrato interesse profondo per Nadia e Cristina, ma soprattutto tanti elogi alle due giovani corteggiatrici che, secondo il pubblico, avrebbero salvato il percorso di Gianmarco dal momento che hanno davvero messo del sentimento nella conoscenza del barbiere romano. Siete d’accordo? Nel frattempo, grazie alle Anticipazioni, sappiamo che Steri ha concluso il suo percorso con Cristina e che la scelta sarà trasmessa con tutta probabilità martedì 27 maggio 2025 su Canale 5.

