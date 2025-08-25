Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza "sperano in un bambino"

News VIP

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, ex protagonisti di Uomini e Donne, non vedono l'ora di accogliere un bambino: ecco l'ultima segnalazione sulla coppia.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua non vedono l'ora di allargare la loro famiglia: la coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, è infatti desiderosa di accogliere un bambino. L'indiscrezione è stata rivelata da Lorenzo Pugnaloni, che ha avuto un confronto personale con l'ex dama del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua presto genitori? L'ex dama fa chiarezza

Mentre la prossima edizione di Uomini e Donne si appresta a iniziare, con le prime registrazioni previste per il 27 e 28 agosto, l'ex dama del trono over Roberta Di Padua è intervenuta a chiarire se lei e Alessandro Vicinanza diventeranno presto genitori.

I due sono stati tra i protagonisti più noti di Uomini e Donne e hanno vissuto una turbolenta storia d'amore, che ha visto il cavaliere lasciare la trasmissione con Ida Platano, per poi farvi ritorno due anni fa. Dopo mesi di tira e molla, alla fine, Alessandro aveva compreso di voler vivere la sua storia d'amore con Roberta e i due avevano lasciato insieme la trasmissione. A distanza di qualche anno dall'addio al dating show, Alessandro e Roberta hanno espresso il desiderio di allargare la famiglia, com'è accaduto anche per Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone diventati genitori di recente.

Tuttavia, per ora, questo per la coppia è solo un progetto che non si è ancora concretizzato. A far nascere qualche sospetto nei fan erano stati alcuni contenuti postati da Roberta di recente e che avevano lasciato intendere che la dama di Cassino fosse in dolce attesa. Ma a chiarire come stanno davvero le cose ci ha pensato un'indiscrezione fornita da Lorenzo Pugnaloni, che ha avuto con l'ex volto di Uomini e Donne un confronto privato.

Uomini e Donne, l'ultima indiscrezione su Alessandro e Roberta: "Sperano di diventare presto genitori"

Sui social, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha risposto alle curiosità dei fan in merito all'eventuale gravidanza di Roberta Di Padua, smentendo però che l'ex dama fosse in dolce attesa. Il giornalista ed esperto di gossip ha rivelato di aver parlato con la diretta interessata e che Roberta e Alessandro sperano di avere un bambino al più presto:

"Se è incinta? No. Me l'avete chiesto in tanti e come sempre, visto che verifico ogni cosa prima di darla in pasto, ho sentito Roberta. Ha smentito dicendo che, al momento, non c’è alcuna cicogna in arrivo. Tuttavia, ha affermato che lei e Alessandro ci sperano da tempo, ma che non è facile alla sua età"

Sembra, perciò, chiaro che i due ex protagonisti di Uomini e Donne porteranno avanti il loro progetto di allargare la famiglia. Per Roberta si tratterebbe del secondo figlio, dato che il primo è nato dal precedente matrimonio. L'ex dama ha raccontato di "sentirsi al sicuro con Alessandro" e che prendere parte al programma di Maria De Filippi le ha davvero cambiato la vita: "Maria De Filippi mi ha cambiato totalmente la vita, se oggi io sono qua lo devo a lei. Uomini e Donne è stato un percorso che però mi ha formato molto, mi ha fatto diventare anche più forte di quello che già ero, però allo stesso tempo anche fragile".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne