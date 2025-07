Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone replicano alle critiche: c'entra il loro bambino

News VIP

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, sotto accusa sui social, c'entra il figlio appena nato Luay.

Quando nasce un bambino è sempre una festa, soprattutto per la mamma e il papà che tra una difficoltà e l’altra si godono il loro piccolo miracolo. Quando si è piuttosto noti sul web, come nel caso di Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, tuttavia, il rischio di incappare in consigli e critiche non richieste è davvero alto. Ecco cosa è successo alla coppia di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano attaccati sui social

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono diventati genitori e la loro gioia è incontenibile. La coppia si è conosciuta all’interno dello studio di Uomini e Donne e, inizialmente, in pochi avrebbero scommesso su di loro. Una volta fuori dal dating show di Maria De Filippo, Asmaa e Cristiano hanno iniziato la loro relazione tra alti e bassi, annunciando anche una rottura improvvisa, ma la situazione si è poi fortunatamente risolta e tutto è andato per il meglio tra loro, tanto che la coppia ha poi annunciato di essere in dolce attesa. Nello studio del programma di Canale 5, Cristiano ha fatto la proposta di matrimonio ad Asmaa con la complicità dei cavalieri del trono over, ricevendo un sì commosso dalla sua compagna.

Ora, i due hanno accolto il piccolo Luay che li ha resi una bellissima famiglia allargata insieme al figlio di Asmaa, con il quale Cristiano ha instaurato un rapporto davvero forte e meraviglioso. Ma, come sempre, la gioia del momento ha rischiato di essere offuscata da un’osservazione davvero cattiva e fuori luogo fatta all’ex dama di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Asmaa furiosa: cosa è successo

La gioia incontenibile di Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone ha contagiato tutti i loro fan su Instagram, felici di vedere la coppia unita più che mai dopo la nascita del piccolo Luay. In questi giorni entrambi hanno pubblicato diversi contenuti con il bambino, oscurandone il volto per preservarlo dalle malignità sui social, ma qualcuno non ha gradito i video che Asmaa ha pubblicato su Instagram, accusandola di fare foto e video da sola con il figlio senza coinvolgere Cristiano. Così, la dama ha sbottato furiosa:

“No comment! Per fortuna il video è stato fatto da Cristiano. Poi ecco perché uno non condivide quasi nulla di ciò che realmente fa durante tutta la sua giornata. Perché esiste gente che vede il marcio dove non c’è e ha sempre da dire. Detto questo, siamo genitori da 15 giorni e sono 9 mesi che portavo in grembo il mio scricciolo. Se mi permetti non c’è così fretta di pubblicare h24 cosa facciamo. C’è tempo, ci stiamo godendo questi giorni meravigliosi, la nostra famiglia, e soprattutto siamo meno social come giusto che sia perché sono momenti indimenticabili. Cristiano è ancora sulle nuvole, sta facendo il padre e si sta godendo la gioia della sua vita”.

Lo sfogo è stato immediatamente condiviso anche da Cristiano, furioso per i commenti cattivi e infondati fatti alla sua futura sposa. Non c’è nulla di strano a voler creare delle memorie condivise con il proprio neonato, ma neppure che la madre voglia qualche foto e video da sola con il figlio che ha portato in grembo per nove mesi.

