Uomini e Donne, Roberta Di Padua si racconta: "Maria De Filippi mi ha cambiato la vita. Con Alessandro mi sento al sicuro"

"Se oggi io sono qua lo devo a Maria De Filippi", l'intervista all'ex volto di Uomini e Donne, Roberta Di Padua.

Roberta Di Padua, ev volto amatissimo del trono over di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista a CheDonna in cui ha ripercorso le tappe più significative della sua esperienza televisiva e ha parlato a cuore aperto della sua vita sentimentale accanto ad Alessandro Vicinanza.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua: "Di Alessandro mi ha colpito l’educazione, è davvero un ragazzo per bene. Io mi sento molto sicura quando sto con lui"

L’ex dama ha ricordato con gratitudine il ruolo fondamentale di Maria De Filippi nella sua vita:

"Maria De Filippi mi ha cambiato totalmente la vita, se oggi io sono qua lo devo a lei. Uomini e Donne è stato un percorso che però mi ha formato molto, mi ha fatto diventare anche più forte di quello che già ero, però allo stesso tempo anche fragile. Uomini e Donne è lo specchio di quello che accade nella vita. Tutto quello che accade lì è quello che poi si vede nella vita di tutti i giorni delle persone"

Guardandosi indietro, non rinnega nulla di ciò che ha fatto davanti alle telecamere:

"Ad oggi io sono contenta di tutto quello che ho fatto, non mi pento di niente. Forse in qualche situazione potevo essere un po’ meno brusca, un po’ meno diretta però d’altronde fa parte del mio carattere. Non riesco a controllarmi in certe situazioni, vado molto di pancia".

Il discorso poi si è spostato sulla sua relazione con Alessandro Vicinanza, conosciuto proprio all’interno della trasmissione. Per Roberta, lui è una presenza speciale e, soprattutto, la prima persona che ha deciso di presentare a suo figlio:

"È il primo mio compagno, fidanzato che mio figlio conosce. Non gli ho mai presentato nessuno perché ci tenevo a presentargli chi davvero sentivo dentro"

Un legame, il loro, che si fonda su rispetto e complicità:

"Di Alessandro mi ha colpito l’educazione, è davvero un ragazzo per bene. Io mi sento molto sicura quando sto con lui"

Lo scorso settembre, durante la Mostra del Cinema di Venezia 2024, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno regalato un momento molto emozionante sul red carpet. Alessandro, a sorpresa, ha estratto dalla tasca una calza rosa da neonato e l’ha consegnata a Roberta, che ha reagito con un bacio appassionato. Il gesto, che molti hanno interpretato come un annuncio di gravidanza, era in realtà un simbolo del forte desiderio di Alessandro di diventare padre.

In un’intervista a Nuovo Tv, l'ex cavaliere del trono over ha dichiarato:

"Spero di diventare padre a breve, è nei miei pensieri"

Roberta ha confermato che la coppia sta cercando di realizzare questo sogno:

"Posso solo dire che ci stiamo provando, ci sono lavori in corso… Vediamo quello che succede. I figli sono i doni più grandi che la vita ci possa dare"

Sul matrimonio, invece, l’ex dama ha chiarito che non è una priorità: "Sinceramente non ne parliamo perché stiamo bene così… Il sogno che ci sta a cuore è diventare genitori"

