Uomini e Donne, primo avvistamento di Gianmarco e Cristina dopo la scelta!

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara avvistati dopo la scelta a Uomini e Donne. Ecco la segnalazione sulla coppia del trono classico.

Avvistati! Gianmarco Steri e Cristina Ferrara insieme dopo la scelta a Uomini e Donne. La love story prosegue a gonfie vele, in attesa di rilasciare le prime dichiarazioni ufficiali che il pubblico del dating show di Canale 5 attende con impazienza. Ecco i dettagli sulla segnalazione.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina dopo la scelta

Il percorso di Gianmarco Steri si è concluso dopo puntate emozionanti, qualche polemica e tanti baci appassionati. Il tronista di Uomini e Donne ha fatto la sua scelta e ha lasciato lo studio del dating show di Maria De Filippi con Cristina Ferrara. La corteggiatrice è stata la prima ad aver catturato completamente la sua attenzione, con una buona base di attrazione fisica che si è tramutata anche in complicità a livello caratteriale quando lei gli ha permesso di conoscerla meglio, abbattendo i suoi muri. Non tutti si aspettavano questa scelta, anzi. Gran parte del pubblico credeva fermamente, almeno dopo le ultime esterne, che sarebbe stata Nadia Di Diodato ad essere la scelta di Gianmarco.

E mentre i telespettatori vogliono Nadia sul trono a settembre 2025, e così fanno tante richieste a Maria De Filippi sul web, la nuova coppia del trono over si gode i primi giorni insieme lontano dalle telecamere, finalmente liberi dai vincoli del programma per poter essere insieme il più possibile. Quella tra Gianmarco e Cristina è una storia a distanza dato che il barbiere vive a Roma, dove ha un negozio tutto suo, mentre Cristina è originaria di Salerno. Ma sembra che questa distanza non sia un problema per la giovane coppia, almeno stando alle prime segnalazioni dopo la scelta. Cristina e Gianmarco, infatti, sono stati avvistati insieme poche ore fa: ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, continua la love story tra Gianmarco e Cristina

Cosa è successo dopo la scelta a Uomini e Donne di Gianmarco Steri? Ammettiamolo, per noi che abbiamo seguito il dating show di Canale 5 in tutte le sue edizioni, un po’ mancano le immagini del weekend delle coppie offerto dalla redazione dopo la scelta, almeno per spiare i primi momenti insieme dopo questa grande emozione. Va detto, tuttavia, che grazie al mondo dei social oggi sappiamo praticamente tutto in anteprima perché arrivano di continuo segnalazioni su segnalazioni, come quella giunta a Gemma Palagi che riguarda proprio Gianmarco e Cristina Ferrara.

A pochi giorni dalla scelta in studio, che andrà in onda tra qualche giorno e dunque il pubblico dovrà avere pazienza in questo senso, i due sono stati pizzicati insieme in una macchina bianca mentre si stavano dirigendo verso Napoli. Insomma, la love story procede a gonfie vele ma c’è chi è già pronto a scommettere che non durerà molto, forse non superando neppure l’estate. Sarà così?

