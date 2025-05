Uomini e Donne, anticipazioni: Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta!

News VIP

Oggi, domenica 11 maggio 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5

Oggi, domenica 11 maggio 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Ecco le anticipazioni fornite dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara

Oggi, domenica 11 maggio 2025, presso gli studi Mediaset si è svolta una nuova attesissima registrazione di Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Al centro della puntata, oltre ai consueti confronti tra dame e cavalieri del Trono Over,è andato in onda un momento molto atteso dai fan: Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta nel trono classico, regalando emozioni e colpi di scena.

Dopo settimane di conoscenze, discussioni e momenti intensi, Gianmarco ha deciso di concludere il suo percorso televisivo scegliendo Cristina Ferrara, preferendola a Nadia Di Diodato. La scelta è stata annunciata in grande stile, con tanto di lettera commovente letta in studio dal tronista, scritta di suo pugno per Maria De Filippi, a cui ha voluto rendere omaggio per l’opportunità ricevuta e per il supporto lungo il percorso. La redazione, come da tradizione, ha dedicato a Gianmarco un video celebrativo accompagnato da una lettera di saluto, mentre Cristina – visibilmente emozionata – ha accettato la scelta con grande entusiasmo Lei indossava un elegante abito grigio argento glitterato, che ha attirato l’attenzione del pubblico, mentre Nadia, vestita in modo più classico con un raffinato abito blu, non ha nascosto il suo dispiacere per non essere stata scelta, mostrando delusione e un pizzico di rabbia. Tina Cipollari non ha perso occasione per commentare la situazione, schierandosi apertamente contro Nadia.

Tra il pubblico, presenti anche numerosi amici del tronista, che hanno partecipato con entusiasmo al momento della scelta, applaudendo la neo-coppia con calore e affetto.

Trono Over: ritorni inaspettati, nuove coppie e ospiti d’eccezione

Non sono mancati momenti degni di nota anche nel segmento dedicato al trono over. Giovanni Siciliano ha fatto il suo ritorno in studio per riconquistare Francesca Cruciani. Dopo un confronto sincero, la dama ha deciso di dargli una seconda possibilità: i due hanno scelto di riprendere la frequentazione, mettendo da parte le incomprensioni passate per capire se tra loro possa nascere qualcosa di vero.

Inoltre, una nuova coppia si è formata e ha deciso di abbandonare il programma insieme: si tratta di Valentina, ex frequentazione di Alessio Pili Stella, che ha scelto di seguire il cuore e iniziare una relazione lontano dalle telecamere.

A movimentare la puntata, anche il ritorno di due volti noti al pubblico del programma: Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea sono tornati in studio come ospiti per raccontare come prosegue la loro vita sentimentale dopo l’uscita dal programma. Presente anche una delle prime coppie formatesi in questa edizione, Gabriele e Tiziana, che hanno voluto condividere con il pubblico l’evoluzione del loro rapporto. Gabriele, come alcuni ricorderanno, aveva avuto una breve conoscenza anche con Sabrina Zago prima di trovare l’amore con Tiziana.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.