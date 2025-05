Uomini e Donne, Nadia Di Diodato sul trono a settembre 2025?

News VIP

Nadia Di Diodato non è stata la scelta di Gianmarco Steri ma il pubblico di Uomini e Donne fa un appello a Maria De Filippi: la corteggiatrice potrebbe essere la nuova tronista a settembre 2025.

Il percorso di Gianmarco Steri come tronista di Uomini e Donne si è concluso con la sua scelta, che vedremo tra qualche giorno su Canale 5. Nadia Di Diodato è rimasta a bocca asciutta ma il pubblico del dating show di Maria De Filippi si è molto affezionato alla corteggiatrice romana, tanto da chiedere alla presentatrice di proporre il trono a settembre 2025.

Uomini e Donne, la delusione di Nadia Di Diodato

Gianmarco Steri ha concluso ufficialmente il suo percorso come tronista di Uomini e Donne. Il romano ha scelto di uscire dal programma con Cristina Ferrara, spiegando di aver provato per la corteggiatrice salernitana una incredibile attrazione fin dal primo momento, riuscendo poi anche a conoscerla bene esterna dopo esterna, fino a capire che il suo cuore protendeva per lei. Delusione per Nadia Di Diodato che non è stata scelta da Gianmarco, nonostante il loro bellissimo rapporto e nonostante il pubblico di Uomini e Donne fosse certo che sarebbe stata lei la scelta definitiva.

La corteggiatrice è tornata sui social dopo la registrazione del dating show di Maria De Filippi, pubblicando la sua spesa consolatoria tra cioccolata e vino, insieme alla sua migliore amica. Stando alle Anticipazioni, Nadia ha confidato anche in puntata di essere molto delusa e di aver creduto, fino all’ultimo momento, alle parole di Gianmarco anche se dentro di sé ha sempre sospettato che lui fosse più preso da Cristina. Il pubblico del programma, tuttavia, spera che questa non sia l’unica occasione di Nadia, dato che la corteggiatrice romana può contare su una grande schiera di fan che continuano a supportarla. Dopo la diffusione delle prime notizie sulla scelta di Gianmarco, infatti, sul web sono fioccate richieste molto specifiche alla presentatrice che riguardano proprio Nadia. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Nadia sul trono a settembre?

La stagione di Uomini e Donne volge al termine e si sono tenute, poche ore fa, le ultime registrazioni del dating show di Maria De Filippi prima dello stop estivo. Il pubblico del programma di Canale 5, tuttavia, ha delle richieste da fare alla presentatrice dopo aver scoperto quale è stata la scelta di Gianmarco Steri. Gran parte del pubblico, infatti, si è molto affezionata a Nadia Di Diodato e spera che la giovane corteggiatrice romana avrà la possibilità di essere la nuova tronista a settembre 2025.

Maria ascolterà le richieste sempre più pressanti del popolo del web? Certo è che a Uomini e Donne è consuetudine essere promossi tronisti dopo aver fatto da corteggiatori o corteggiatrici e proprio Gianmarco ne è un esempio, dato che è salito al trono più ambito della televisione italiana dopo essere stato la non scelta di Martina De Ioannon. Ma Nadia accetterà la proposta? Senza dubbio con il suo carattere forte e schietto, la corteggiatrice potrebbe essere un’ottima candidata.

