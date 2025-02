Uomini e Donne, pioggia di critiche per Francesca, corteggiatrice di Gianmarco Steri: la replica sui social

News VIP

Francesca è la nuova corteggiatrice di Gianmarco Steri, amatissimo tronista di Uomini e Donne. Dato che la corteggiatrice è un personaggio molto noto su TikTok è stata sommersa da varie critiche: ecco come ha replicato!

Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne si sta rivelando uno dei più seguiti, soprattutto, per l'elevato numero di aspiranti corteggiatrici che hanno chiamato per conoscere il tronista ed ex corteggiatore di Martina De Ioannon. Tra loro c'è anche Francesca Polizzi, che ha colpito con la sua conoscenza del cinese e la sua cultura Gianmarco. Tuttavia, su di lei sono piovute diverse critiche, tanto che la corteggiatrice si è trovata a postare una replica sui social.

Uomini e Donne, Francesca Polizzi sommersa dalle critiche!

Il percorso da tronista di Gianmarco Steri è iniziato relativamente da poco: dopo un primo speed-date, nel quale il tronista ha conosciuto le prime 100 corteggiatrici, selezionandone alcune, nelle scorse puntate andate in onda su Canale 5, Gianmarco ha portato in esterna le prime due corteggiatrici: Giorgia e Francesca.

A colpire molto il tronista e il pubblico è stata quest'ultima, sia per la sua conoscenza della lingua cinese, di cui ha fatto sfoggio in più di un'occasione, ma anche perché ha paragonato Gianmarco a Fitzwilliam Darcy, il noto protagonista maschile del romanzo di Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Gianmarco ha ammesso di non conoscerlo e dopo l'esterna ha svelato in studio di essersi documentato sulla trama del romanzo e di aver apprezzato questo particolare paragone, proprio perché così inusuale.

Anche Gianni Sperti ha ammesso che la personalità di Francesca spiccava molto di più rispetto a quella di Giorgia e che questo era un punto a suo favore. Questa affermazione però ha scatenato diverse polemiche sui social: molti sul web hanno ricercato la corteggiatrice ed è emerso che si tratta di un personaggio molto conosciuto su TikTok, dove ha un profilo di oltre 180mila followers.

Uomini e Donne, Francesca Polizzi replica alle critiche sui social: "Non sono una tiktoker"

La scoperta che Francesca Polizzi è una figura nota su TikTok ha spinto molti fan del dating show a mettere in dubbio la genuinità della corteggiatrice e il suo reale interesse per Gianmarco. Tra le varie accuse che le sono state mosse c'è stata quella di aver voluto partecipare come corteggiatrice di Gianmarco perché consapevole che così facendo avrebbe aumentato di molto i suoi followers.

Le critiche sono state così numerose che Francesca ha deciso di replicare sui social e di dire la sua sulle accuse che le sono state rivolte. Su Instagram, Francesca ha pubblicato una storia nella quale ha ammesso che tre anni fa ha aperto il suo profilo TikTok per parlare della sua passione, la lingua cinese, e che non si aspettava certo di avere tutto quel seguito: "3 anni fa ho iniziato a fare video comici sulla mia passione più grande: il cinese. Senza nessun obiettivo, semplicemente perché mi piace farlo. Ero una ragazza fuori sede, lontana da casa e dalla mia famiglia. Il carico di studio era tanto e stavo per la maggior parte del tempo a casa, e fare video mi aiutava a scaricare la tensione".

La corteggiatrice ha proseguito rivelando ulteriori retroscena sul perché ha iniziato a girare video sulla cultura cinese e ha poi chiesto al pubblico e ai suoi followers di non "etichettarla come TikToker" perché ciò di cui si occupa è divulgare qualcosa che ama e che nulla di ciò che ha creato era programmato: "E' venuto tutto da sé".

