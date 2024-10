Uomini e Donne, parla il cavaliere Mario Verona: "Sono felice, sto frequentando una corteggiatrice"

News VIP

Marco Verona, noto cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha raccontato ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, i motivi per cui ha scelto di lasciare il programma di Maria De Filippi

Uomini e Donne, Mario Verona: "Ho notato una ragazza tra le corteggiatrici del trono classico"

Marioo ha spiegato di aver intrapreso una conoscenza con una ragazza presente in studio per corteggiare i due tronisti, dando così una nuova direzione al suo percorso.

"Innanzitutto, credo di essere sempre stato una persona coerente, sincera e onesta. Anche quest'anno, come l'anno scorso, ho accettato l'invito del programma per mettermi in gioco e ho avuto modo di conoscere diverse donne. Nell'ultimo periodo stavo uscendo con Valentina, ma come ho dichiarato in puntata, non mi sentivo coinvolto emotivamente. Inaspettatamente, ho notato una ragazza tra le corteggiatrici del Trono Classico, Giovanna. Tra noi ci sono stati degli sguardi che mi hanno colpito."

L'ex cavaliere ha raccontato di aver agito con trasparenza, rivolgendosi alla redazione per chiedere se fosse possibile approfondire la conoscenza con Giovanna, rispettando le regole del programma.

"Non ho nulla contro la redazione, anzi, sono loro grato per come mi hanno sempre trattato. Durante l’ultima settimana in cui ho registrato, mi hanno chiesto se ci fosse qualcuna che mi interessasse e io ho fatto il nome di Giovanna. Ho poi scoperto che Giovanna, inizialmente interessata a un’esterna con Alessio, aveva rinunciato a proseguire il suo percorso con altri tronisti, e da lì è nata la nostra conoscenza."

Da dieci giorni circa, Marco e Giovanna si stanno conoscendo fuori dal programma, e il cavaliere si è detto felice di come le cose stiano andando: "Quando uscivo con Valentina, ho voluto essere onesto con lei e le ho parlato di questa situazione. C'era più un legame di amicizia tra noi. Con Giovanna, invece, sento una curiosità sincera, cosa che non posso negare."

Marco ha anche parlato della sua difficoltà a nascondere i sentimenti:

"Quando si tratta di emozioni vere, per me lo show passa in secondo piano. Se qualcosa mi colpisce davvero, non so fingere. Questo può spiegare perché alcuni possano avermi percepito disinteressato o distante. Sono sempre stato autentico e non mi interessa il giudizio degli altri."

Nonostante sia ancora presto per parlare di una relazione, Marco ha affermato di contento di avere l'opportunità di esplorare questo nuovo sentimento.

"Comunque sono felice, ci stiamo conoscendo, ovvio è prematuro parlare di relazione, ma sicuramente sono felice perché comunque è una cosa che volevo. Vedremo come andrà. Con la redazione sono in buoi rapporti. Sono una persona sempre disponibile, ci ho parlato, sicuramente li risentirò. Poi nella vita non si sa come andrà".

