Uomini e Donne, ombre sulla scelta di Gianmarco: Cristina ''con un calciatore fino ad un mese fa''

Nuove segnalazioni gettano ombre sul trono di Gianmarco Steri e sulla corteggiatrice di Uomini e Donne, Cristina Ferrara.

Manca pochissimo alla messa in onda della scelta di Gianmarco Steri, che sarà trasmessa venerdì 30 maggio 2025 su Canale 5, ma continuano le polemiche sul suo percorso come tronista e, soprattutto, sulle segnalazioni che riguardano la sua scelta, Cristina Ferrara.

Uomini e Donne, ombre sul trono di Gianmarco Steri

Dopo il no ricevuto da Martina De Ioannon, Gianmarco Steri è stato scelto da Maria De Filippi come nuovo tronista di Uomini e Donne, ma il suo percorso non è stato intenso come sperato dai fan. Il tronista romano, infatti, ha colpito più come corteggiatore che come tronista e spesso e volentieri sono nate polemiche sui social, da parte di utenti che hanno accusato il giovane di poco entusiasmo e sentimento. Nonostante questo, Gianmarco è stato promosso in prima serata su Canale 5 dato che la sua scelta sarà trasmessa in questa fascia oraria il prossimo venerdì 30 maggio, e non è sfuggita la reazione di Martina.

Secondo tantissimi fan del programma di Canale 5, questa attenzione per Gianmarco sarebbe immeritata, non solo per il suo percorso in sé ma anche per la poca trasparenza della ragazza che è diventata la sua scelta, la corteggiatrice Cristina Ferrara. Nel corso dei mesi, infatti, si sono susseguite diverse segnalazioni sul suo conto ma solamente una è stata riportata in studio grazie a Margherita Aiello, dama del trono over, che ha visto la ragazza a cena insieme ad un ballerino professionista di Amici. Cristina, tuttavia, è rimasta impassibile e ha spiegato di averlo incontrato casualmente e di aver iniziato a parlare con lui del più e del meno, compreso del suo percorso con Gianmarco. Secondo Alessandro Rosica, tuttavia, la situazione è ben più complessa e getterebbe ombre sulla scelta di Steri. Ecco perché.

Uomini e Donne, Cristina al centro delle segnalazioni

Non è una novità che, una volta che si entra nello studio di Uomini e Donne, si diventa oggetto di tantissime segnalazioni da parte del pubblico ma non sempre tutte sono fondate. Certo è molto strano che Cristina Ferrara, che di segnalazioni ne ha ricevute moltissime negli ultimi mesi, non sia mai stata interrogata sulla questione. Secondo Alessandro Rosica, il trono di Gianmarco Steri sarebbe stato privilegiato da Maria De Filippi che ha molto apprezzato il romano, e per questo è stato evitato di riportare in studio segnalazioni che avrebbero potuto compromettere il suo percorso.

"Quando vai nelle grazie di Maria De Filippi, non c'è niente da fare. La prima serata per uno dei troni più falsi e brutti della storia. Mi piaceva Gianmarco, ma che pagliacciata il suo trono. Cristina si vedeva con un calciatore un mese fa. Stava sempre nei privé dei locali più In con dei calciatori”.

Insomma, sembra che le segnalazioni su Cristina siano vere, tanto che infatti lei seguiva sui social un calciatore del Barcellona con tanto di scambio di likes, per poi rimuoverlo in fretta e furia quando la cosa è stata notata. Nel frattempo, Ferrara è tornata sui social e ha spiegato cosa è successo al suo account, e alcuni avvistamenti confermano che è ancora con Gianmarco nonostante le polemiche.

