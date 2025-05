Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco Steri in prima serata: non passa inosservata la reazione di Martina De Ioannon

News VIP

La notizia che la scelta di Gianmarco Steri, tronista di Uomini e Donne, verrà tramessa in prima serata su Canale 5 potrebbe aver lasciato perplessi più di qualche spettatore...compresa Martina De Ioannon!

La scelta di Gianmarco Steri, tronista di Uomini e Donne, sarà trasmessa in prima serata su Canale 5, venerdì 30 maggio. Una decisione insolita per il dating show di Maria De Filippi, ma che è in parte dovuta alla grande attenzione che il trono del barbiere romano ha ottenuto nel corso dei mesi. Non scelta di Martina De Ioannon, Gianmarco si è visto offrire la possibilità di diventare tronista e ha accettato, conoscendo due corteggiatrici, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Nonostante il suo percorso sia stato caratterizzato da alti e bassi, il pubblico ha seguito con attenzione le sue vicende sentimentali e ora assisterà all'epilogo in prima serata. Tuttavia, pare che non tutti abbiano apprezzato questo cambio di programmazione del dating show e sui social non è passata inosservata la reazione di Martina De Ioannon.

Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco in prima serata: la reazione di Martina De Ioannon

Gianmarco Steri si è fatto apprezzare dal pubblico di Uomini e Donne come corteggiatore di Martina De Ioannon: della tronista romana, il barbiere di Centocelle era davvero infatuato, tanto che molte fan speravano di vederli uscire insieme dal programma di Canale 5. Tuttavia, Martina ha scelto Ciro Solimeno, corteggiatore partenopeo che le ha fatto battere immediatamente il cuore e con cui ha intrapreso una convivenza dopo pochi mesi dall'addio al dating show.

A Gianmarco è stato offerto il trono e, sebbene molti ritenessero che per lui era troppo presto, l'ex corteggiatore ha accettato l'offerta di Maria De Filippi, realizzando anche un sogno di una fetta di fan, che speravano di vederlo diventare tronista. Il suo percorso è iniziato all'insegna dei record: oltre 10.000 chiamate e candidature per conoscerlo nel giro di 15 giorni e oltre 1000 ragazze scese al centro studio come aspiranti corteggiatrici. Alla fine, il tronista ha deciso di conoscere tre ragazze: Francesca Polizzi (poi autoeliminatasi qualche settimana fa), Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Con queste due, Gianmarco ha ammesso di aver provato delle forti emozioni e sono proprio loro le corteggiatrici tra cui ha scelto nell'ultima registrazione del dating show.

La scelta di Gianmarco verrà trasmessa in prima serata su Canale 5, in maniera del tutto inaspettata, ma coerente con i numeri record del percorso del tronista. Tuttavia, c'è anche chi pare non aver molto apprezzato questa decisione della produzione di Uomini e Donne: stiamo parlando di Martina De Ioannon, la cui reazione non sarebbe passata inosservata.

Uomini e Donne, ecco come ha reagito Martina alla scelta di Gianmarco trasmessa in prima serata

I rumors sulla scelta di Gianmarco mandata in onda in prima serata su Canale 5 sono stati confermati ieri, lunedì 26 maggio, ma erano dati per certi già prima della puntata di ieri pomeriggio. E, a reagire a questa decisione sarebbe stata anche Martina De Ioannon, che nella giornata del 25 maggio ha postato una foto che ha attirato l'attenzione del pubblico sui social. Nello scatto, l'ex amatissima tronista del dating show si mostrava con un'espressione scettica e perplessa e a corredo della foto c'era la didascalia:"Oggi così".

Immediata è stata la reazione dei fan, che hanno attribuito questo gesto di Martina alla scelta della produzione di Uomini e Donne di mandare in onda in prima serata la fine del trono di Gianmarco Steri. Infatti, venerdì 30 maggio, a partire dalle 21.30 circa, su Canale 5 andrà in onda la puntata che concluderà il percorso del tronista e che lo porterà a scegliere Cristina Ferrara.

Sebbene la foto di Martina non avesse nessun particolare che faceva pensare che si trattasse di una reazione alla messa in onda straordinaria del dating show, molti fan hanno subito pensato che si trattasse proprio di questo, tanto che sui social molti hanno scritto "rosica per la scelta in prima serata".

