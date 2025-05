Uomini e Donne, Cristina Ferrara torna sui social e spiega cosa è successo

News VIP

Dopo tante congetture, Cristina Ferrara torna sui social e spiega ai fan di Uomini e Donne cosa è successo al suo profilo privato.

A pochi giorni dalla messa in onda della scelta di Gianmarco Steri su Canale 5, Cristina Ferrara è improvvisamente scomparsa dai social allarmando i fan. Sul web si sono diffuse diverse ipotesi, fino a quando la corteggiatrice non ha rotto il silenzio tornando attiva su Instagram e spiegando cosa è successo.

Uomini e Donne, Cristina sparisce dai social

Mancano pochissimi giorni alla messa in onda della scelta di Gianmarco Steri e, anche se grazie alle Anticipazioni sappiamo già cosa è successo durante la registrazione, il pubblico di Uomini e Donne è comunque ansioso di guardare con i propri occhi ed emozionarsi insieme ai protagonisti del trono classico. Mediaset ha deciso di trasmettere la scelta di Gianmarco venerdì 30 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, confermando il grande successo mediatico che ha avuto il percorso del tronista romano, uno dei più amati degli ultimi anni. A pochi giorni dalla messa in onda del momento più emozionante del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, Cristina Ferrara è sparita improvvisamente dai social, lasciando il popolo del web a fare ipotesi disparate sull’accaduto.

Attacco hacker oppure si tratta di un modo di guadagnare più followers, riapparendo dopo la prima serata a lei dedicata? Alcuni hanno anche pensato che Cristina abbia preso le distanze dai social perché ad oggi le cose con Gianmarco non vanno bene come previsto, ma questa ipotesi è stata immediatamente smontata dalle numerose segnalazioni sulla coppia, che vive la love story serenamente. Poche ore fa, finalmente, Ferrara è tornata prima su Tik Tok e poi su Instagram, e ha spiegato cosa le è successo.

Uomini e Donne, Cristina Ferrara torna sui social!

Non è stata colpa di followers comprati che hanno provocato un blocco da parte di Instagram e neppure di una scelta volontaria di chiudere momentaneamente il suo account prima della messa in onda della scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Cristina Ferrara è stata, semplicemente, oggetto di un attacco hacker e ad annunciarlo è stata lei poche ore fa tramite Tik Tok, spiegando di aver perso il suo profilo e di star cercando di recuperarlo. Le fan della corteggiatrice hanno immediatamente riportato l’informazione, chiedendo di non fare congetture negative a chi non apprezza la ragazza e vuole per forza metterla in cattiva luce.

Qualche ora dopo, finalmente, Cristina ha recuperato anche il suo profilo Instagram ufficiale seguito da ben 154mila followers, e ha pubblicato una Ig Stories con un suo selfie nel quale annuncia di essere tornata. Dunque, tutto pronto per godersi la messa in onda della scelta in prima serata su Canale 5, il prossimo venerdì 30 maggio 2025. Voi la vedrete?

