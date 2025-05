Uomini e Donne, nota e amata comica confessa: "Ecco chi sceglierei tra i corteggiatori"

News VIP

Ospite nel podcast di Giulia Salemi, la comica Michela Giraud parla di Uomini e Donne e svela se parteciperebbe mai al Grande Fratello e Temptation Island.

La stagione di Uomini e Donne si concluderà stasera, venerdì 30 maggio 2025, su Canale 5 con la scelta di Gianmarco Steri. Nell'attesa, una nota e amatissima comica ha parlato del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi rivelando qual è il suo tipo ideale di corteggiatore.

La confessione di Michela Giraud su Uomini e Donne

Uomini e Donne continua ad essere uno dei programmi più amati della tv italiana. Per il finale di questa stagione, Mediaset ha deciso di stravolgere tutto e trasmettere la scelta di Gianmarco Steri in prima serata su Canale 5. Nell'attesa di scoprire con chi, tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, sceglierà di concludere il suo percorso sul trono, una nota comica ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del dating show di Maria De Filippi lasciandosi andare a delle confessioni inedite.

Stiamo parlando della simpaticissima Michela Giraud. Ospite della nuova puntata di Non Lo Faccio X Moda, il podcast di Giulia Salemi, l'ex protagonista di LOL – Chi Ride è Fuori ha rivelato che, tra tronista e corteggiatrice, sceglierebbe il trono: "Mi piacerebbe fare la tronista, sceglierei il trono. La mia selezioni sarebbe: bicipite e dizionario! Il connubio tra pettorale e cultura mi manda ai matti. E l’ho trovato. Ad Amici invece vorrei fare la giurata, io ho ballato per molti anni!".

Michela Giraud: le parole sul Gf e Temptation Island

Chiuso il capitolo Uomini e Donne, Michela Giraud si è raccontata senza filtri e fatto un bilancio della sua carriera: dagli esordi nella stand up comedy, all’esperienza a Colorado e Zelig fino a Lol-Chi ride è fuori. Non solo. La comica ha parlato anche della possibilità di partecipare a qualche reality show come il Grande Fratello. Interpellata da Giulia Salemi, Michela ha confessato:

No, io non lo farei mai un reality perché purtroppo non sono una persona da reality. Non lo farei mai perché non farei mai una cosa in cui io non ho pieno controllo. Io non sono una persona strategica, sono tipo un diesel mentre dentro il Grande Fratello funzionano molto le strategie. Non avrei il controllo delle mie azioni.

Spazio poi al gioco del podcast nel quale la bella Salemi ha elencato il nome di alcuni reality show e ha chiesto alla Giraud se si vedrebbe meglio come partecipante e, soprattutto, in quale ruolo. Senza mezzi termini, Michela ha confessato le piacerebbe partecipare a Temptation Island nelle vesti di conduttrice, al posto dell'amatissimo Filippo Bisciglia:

Io al posto di Filippo tutta la vita! Io sono proprio quella che fa da mediatrice ma mi fa moriree quando Filippo dice “Mario come ti sei sentito…” e c’è lui che vuole spaccare la sedia. Un saluto a Filippo e mi piace come lui cerca di tenere la situazione, ogni tanto lui si vede che non ce la fa più… ci sono loro che sono tremendi che dicono cose tremende! Lui secondo me è un Filippo giustiziere e si sta vedendo di più ora, nelle prime edizioni era un po’ trattenuto.

