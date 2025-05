Uomini e Donne, Francesca Polizzi commenta la scelta di Gianmarco Steri

News VIP

Francesca Polizzi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, commenta la scelta di Gianmarco Steri. Ecco cosa ha rivelato.

Francesca Polizzi commenta su Instagram la scelta di Gianmarco Steri. La corteggiatrice di Uomini e Donne è stata eliminata da diverse settimane dal tronista romano, e ora ha deciso di rompere il silenzio a poche ore dalla messa in onda della scelta, in prima serata su Canale 5.

Uomini e Donne, Francesca Polizzi commenta la scelta di Gianmarco

Il percorso di Francesca Polizzi nello studio di Uomini e Donne è iniziato nel migliore dei modi. La corteggiatrice è stata immediatamente notata dal tronista romano, che l’ha iniziata a portare sempre più assiduamente in esterna, mostrando un grande feeling con lei. Francesca è stata anche la prima corteggiatrice che Gianmarco Steri ha baciato e tutti, vedendoli insieme, credevano che sarebbe stata lei la scelta dato che sembrava essere senza dubbio la favorita da Steri. Improvvisamente, tuttavia, una serie di incomprensioni ha diviso la coppia fino a quando Francesca, certa che Gianmarco non provasse più per lei l’iniziale interesse e che la sua attenzione fosse tutta volta a Cristina Ferrara, ha deciso di autoeliminarsi.

Una scelta che, a sorpresa, è stata accolta quasi con sollievo da Gianmarco che, scoprendo tutto durante la puntata, ha ammesso di volere eliminare la corteggiatrice perché non sentiva più per lei l’iniziale trasporto. Mentre Gemma fa un regalo al tronista, Francesca è tornata alla sua vita di tutti i giorni, tornando anche molto attiva su Instagram dove, ben già prima di diventare una corteggiatrice di Uomini e Donne, era piuttosto conosciuta per il suo amore per le lingue orientali, in particolare il cinese, e per i suoi viaggi in giro per il mondo. E proprio sulla sua pagina personale, rispondendo a qualche domanda delle fan, Francesca si è sbottonata sulla scelta di Gianmarco, che vedremo questa sera su Canale 5: ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne, Francesca pensa ancora a Gianmarco?

Certo inizialmente non deve essere stato facile ammettere che la sua conoscenza con Gianmarco Steri nello studio di Uomini e Donne si era conclusa, ma Francesca Polizzi ha avuto la determinazione di mettere per prima fine alla conoscenza vedendo che si trascinava oltre senza più nessun sentimento. La corteggiatrice è tornata alla sua vita di tutti i giorni, tornando a studiare e sperando in un buon lavoro, e poi è tornata anche molto attiva su Instagram dove è seguita 146mila followers. Poche settimane fa, Gianmarco ha fatto la sua scelta e oggi, venerdì 30 maggio 2025 su Canale 5, andrà in onda in prima serata con una puntata evento imperdibile. Intanto, interrogata dai fan, Francesca ha risposto ad una domanda che riguarda proprio la scelta del tronista romano, ammettendo:

“Lui ha trovato la sua felicità, io la mia e va bene così”.

Insomma, Polizzi è rimasta piuttosto neutrale con le sue parole, anche se forse traspare un po’ di nostalgia. Del resto è stata proprio la giovane corteggiatrice ad ammettere che con Gianmarco aveva iniziato a sentire nuovamente emozioni che aveva archiviato dopo una grande delusione d’amore, dunque è normale che possa essere felice per lui e per la ragazza che ha scelto ma che possa anche provare un po’ di malinconia a riguardo.

