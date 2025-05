Uomini e Donne, Gianmarco Steri con gli amici dopo la scelta: che fine ha fatto Cristina Ferrara?

News VIP

Gianmarco Steri con gli amici dopo la scelta a Uomini e Donne. Ma che fine ha fatto Cristina Ferrara?

Mancano pochissime ore alla messa in onda della scelta di Gianmarco Steri, in onda venerdì 30 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, ma i fan hanno notato qualcosa di allarmante. Il tronista romano si trova con gli amici, lontano da Cristina Ferrara. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Gianmarco a Roma dopo la scelta

La stagione di Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena entusiasmanti e percorsi che hanno toccato il cuore degli spettatori. Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta dopo un percorso intenso come tronista del dating show di Maria De Filippi e Mediaset, visto il successo raccolto dal tronista romano, ha deciso di trasmettere la scelta venerdì 30 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Nel frattempo, Uomini e Donne ci saluta ma al pubblico non sono sfuggiti alcuni tagli che hanno permesso la chiusura anticipata, rimanendone scontento dato che il programma mancherà a molti durante la lunga e torrida estate che ci aspetta.

Se come corteggiatore Gianmarco è piaciuto davvero a tutti, come tronista il romano ha creato non poche polemiche e sono state gettate ombre sulla sua scelta anche a causa delle continue segnalazioni, quasi mai riportate in studio eccezione fatta per la cena con il ballerino professionista di Amici, sulla corteggiatrice Cristina Ferrara. Sarà stata una vera scelta di cuore? A poche ore dalla messa in onda della puntata sorge un nuovo dubbio, quando Gianmarco viene avvistato a Roma con i suoi amici, ben lontano dalla sua nuova fidanzata.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina lontani?

Mentre i fan di Uomini e Donne si preparano a godersi la scelta di Gianmarco Steri in onda domani, venerdì 30 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, il tronista romano è stato avvistato nella Capitale. Ad insospettire i fan del dating show di Maria De Filippi, tuttavia, è l’assenza della sua nuova fidanzata Cristina Ferrara. Gianmarco, infatti, è apparso in alcune foto pubblicate dal migliore amico Enzakkione sui social, mentre mangia un gelato e poi mentre di trova al bar con alcuni amici. Di Cristina neppure l’ombra.

La corteggiatrice è tornata sui social dopo che il suo profilo è stato hackerato e poi non ha più pubblicato nulla, facendo crescere il sospetto. In realtà nelle ultime settimane ci sono state diverse segnalazioni sulla coppia, avvistata in macchina e poi a passeggio mano nella mano. Dunque tutto rose e fiori, semplicemente Cristina sarà rimasta a Salerno in questi giorni per motivi lavorativi, e la coppia si vedrà appena è possibile. Del resto si tratta di una storia a distanza e bisogna fare i conti anche con gli impegni di entrambi in città diverse.

