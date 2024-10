Uomini e Donne, nel parterre del Trono Over c’è un grande ritorno: ecco di chi stiamo parlando

News VIP

Ex corteggiatrice e scelta del trono classico torna, a distanza di anni, nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta.

Non è una novità che nello studio di Uomini e Donne tornino alcuni volti noti del programma, alcuni dei quali hanno partecipato al dating show di Canale 5 diversi anni fa. Dopo Antonella Perini, torna nel parterre femminile del trono over un’ex corteggiatrice e scelta del trono classico, ecco di chi parliamo.

Uomini e Donne, come sta andando la nuova edizione?

La carriera televisiva di Uomini e Donne dura da oltre un ventennio eppure il pubblico di Canale 5 non è mai stanco di osservare le storie d’amore che nascono in studio, così come le discussioni e le scenate di gelosie. Il dating show di Maria De Filippi continua ad essere un format che piace e senza dubbio la presentatrice è abile nello sceglierne i protagonisti, come quando lo scorso hanno ha proposto a Ida Platano di lasciare il trono over per partecipare come tronista. Questo anno si è aperto con il ritorno di Mario Custitore, ex corteggiatore della bresciana che fu oggetto di diverse critiche per il suo percorso poco chiaro all’interno del programma, con tanto di pesanti segnalazioni sul suo conto. La presenza di Mario ha senza dubbio portato i telespettatori ad accendere la televisione per scoprire come si comporta in qualità di cavaliere, e lui non delude rendendosi protagonista di rivelazioni hot sulle dame che ha frequentato, aprendo e chiudendo conoscenze alla velocità della luce.

Anche il ritorno di Armando Incarnato è stato tanto apprezzato, soprattutto perché il cavaliere ha dato una nuova immagine di sé, aprendosi e lasciandosi andare ad un discorso molto toccante sulla propria vita privata. Chi, invece, proprio non convince è Cristina Tenuta che continua a scartare cavalieri senza neppure provare a conoscerli, ma è la prima a prendere parola durante le discussioni in studio. Bene anche i troni, seppur con qualche intoppo in particolare da parte di Francesca Sorrentino che non riesce a trovarsi benissimo in televisione e ha dovuto superare le forti difficoltà iniziali, per provare ad aprirsi. Nel parterre del trono over, inoltre, ha fatto ritorno una vecchia conoscenza di Uomini e Donne, che partecipò nella stagione 2012/2013 e fu anche la scelta del tronista.

Uomini e Donne, Claudia D’Agostino torna come dama del trono over

Qualche edizione fa, il pubblico di Uomini e Donne aveva riconosciuto immediatamente Antonella Perini nel parterre femminile del trono over, ed ecco che negli ultimi giorni i veri fan del dating show di Canale 5 hanno riconosciuto anche la bella Claudia D’Agostino. La salernitana fu protagonista indiscussa della stagione del programma 2012/2013 quando si presentò come corteggiatrice dell’allora tronista Andrea Offredi, finendo anche per esserne la scelta.

Lontano dalle telecamere, tuttavia, la love story non è decollata e fu proprio Claudia a prendere la decisione di lasciarsi a causa delle distanza che rendeva il rapporto troppo difficile. Claudia è tornata a Uomini e Donne come dama, per la gioia di chi le è ancora molto affezionato dopo tutti questi anni, e si è lanciata in un ballo al centro della pista con Diego, anche se non è detto che il cavaliere sarà poi di suoi interesse. Cosa ne pensate? Chi sicuramente non tornerà al momento è Ida Platano, dal momento che ha annunciato su Instagram, visibilmente emozionata, di essersi fidanzata e di star vivendo un momento molto sereno.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.