Temptation Island, Sarah Esposito tronista di Uomini e Donne? Il gesto di Raffaella Mennoia

La 24enne romana Sarah Esposito, tra le protagoniste della tredicesima edizione di Temptation Island, potrebbe essere la nuova tronista di Uomini e Donne. La mossa social del braccio destro di Maria De Filippi.

Tra le storie più emozionanti della 13esima edizione di Temptation Island, quella tra Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni ha toccato il pubblico per la sua autenticità e il carico emotivo che l’ha accompagnata dal primo giorno fino al confronto finale. Sarah, 24 anni, assistente di un medico estetico, e Valerio, 26 anni, cuoco, convivevano da due anni a Zagarolo, in provincia di Roma, e si sono presentati insieme al programma per mettere alla prova un amore che, dopo cinque anni, sembrava aver perso equilibrio.

Temptation Island, Sarah sul trono? La mossa di Raffaella Mennoia

Sarah sentiva di non ricevere più attenzioni, di doversi quasi “guadagnare” l’amore del suo compagno. Valerio, invece, aveva scoperto alcune chat sospette tra Sarah e due uomini: “Ho trovato queste conversazioni con due ragazzi diversi e lei alla fine ha ammesso”. Da quel momento, qualcosa si era incrinato.

Nel villaggio, Valerio si è avvicinato sempre di più alla single Ary, fino a lasciarsi andare con lei durante una serata romantica. Il bacio scattato tra i due ha segnato il punto di rottura. Convinto della sua scelta, Valerio ha chiesto un falò di confronto anticipato e ha annunciato la decisione più difficile: lasciare Sarah. “Non posso fingere che tutto vada bene, devo essere onesto con me stesso e con te. Per questo motivo scelgo di uscire da solo dalla trasmissione. Non esco con Ary, perché sono entrato con te ed è giusto che non esca con un’altra, se vorrò la frequenterò fuori”.

Nel confronto, Sarah è apparsa provata, ma determinata a non accettare più mancanze di rispetto. “Mi sono mancata di rispetto per troppe volte e non lo voglio fare più”, dirà poi a distanza di un mese.

Nel consueto appuntamento “un mese dopo”, Filippo Bisciglia ha accolto separatamente i due ex fidanzati. Valerio si è presentato con Ary al suo fianco.

“Uscito dal programma ho incontrato la mia ex, abbiamo parlato molto e dopo due incontri le cose si sono distese. Anche se è finita, per me lei sarà sempre importante e le voglio bene. Siamo stati insieme cinque anni, non posso cancellare quello che c’è stato di bello. Dopo il programma ho capito che c’era vero interesse con Ary, ci siamo visti più volte. Appena siamo usciti, lei mi ha cercato e questa cosa mi ha fatto molto piacere. Stasera sono venuto con lei”.

Sarah, invece, si è presentata da sola. Le sue parole hanno commosso ancora una volta il pubblico

“Se lui sta bene con quell’altra persona sono felice, gli auguro la serenità, quella che io non sono riuscita a dargli. Io lo amo tanto ancora, non si cancella tutto così. Io ho provato a recuperare il rapporto. Ho cercato di riavvicinarmi, ma dal momento in cui ho capito che dall’altra parte c’era una persona che stava iniziando una nuova vita, ho deciso di fare un passo indietro. Però è doloroso. Se lui fosse qui seduto lo abbraccerei senza dire nulla, scusami se piango. Adesso mi auguro di trovare la serenità interiore, perché così potrò darla anche alla prossima persona che troverò nella vita, la troverò ma non adesso”.

E mentre Valerio sta intraprendendo un nuovo percorso al fianco della single Ary, per Sarah si aprono nuovi scenari. Secondo le ultime indiscrezioni, sarà tra le prossime troniste di Uomini e Donne. A confermarlo indirettamente è stata Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, che ha condiviso un solo video dell’intera puntata finale di Temptation Island: proprio quello in cui Sarah racconta la sua nuova vita da single. Un segnale, forse, che l’inizio di un nuovo capitolo è già dietro l’angolo.

