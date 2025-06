Uomini e Donne, Nadia Di Diodato svela: "Ecco perché il giorno della scelta di Gianmarco Steri sono rimasta in silenzio"

News VIP

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Nadia Di Diodato, si racconta senza filtri e svela alcuni retroscena inediti sul giorno della scelta di Gianmarco Steri.

Nadia Di Diodato è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, l'ex corteggiatrice ha colto l'occasione per svelare alcuni retroscena inediti del suo percorso con il tronista Gianmarco Steri.

La verità di Nadia Di Diodato

Venerdì 30 maggio 2025 in prima serata su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata della stagione di Uomini e Donne. Dopo un percorso ricco di emozioni e tensioni, Gianmarco Steri ha deciso di concludere il suo trono in compagnia della corteggiatrice Cristina Ferrara.

Nessun lieto fine, quindi, per la giovane Nadia Di Diodato che, in una nuova intervista rilasciata al settimanale ufficiale del popolare dating show di Maria De Filippi, ha confessato di aver visto l'epilogo con il tronista romano come l'occasione per una nuova e ritrovata consapevolezza:

Per fare questo percorso ho messo in standby tante cose. Appena sono uscita dagli studi, dopo la registrazione della scelta, ho sentito scendere l'ansia che avevo accumulato. Gianmarco mi piaceva tanto, ma devo pensare anche a me. Metterò una croce sopra all'amore per un po'. Voglio laurearmi, lavorare, scrivere di più. Se penso al mio futuro, è questo quello che mi fa sentire bene, non tanto il pensare a stare con una persona.

Le confessioni di Nadia dopo la mancata scelta di Gianmarco

La puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Gianmarco Steri è stata ricca di colpi di scena ed emozioni. Dopo aver ringraziato Maria De Filippi e la produzione per averlo fatto sentire sempre protetto e coccolato, l'amato tronista romano ha chiamato in studio Nadia Di Diodato per comunicarle la sua decisione. Visibilmente emozionato e dispiaciuto, Gianmarco le ha confessato di aver realizzato che tra loro c'è un'incompatibilità molto profonda, spiazzandola. Se in quel momento la corteggiatrice ha preferito rimanere in silenzio, alle pagine del settimanale ha spiegato il reale motivo dietro quel comportamento:

In quel momento sono rimasta in silenzio perché d'istinto avrei voluto dire forse qualche parolaccia e stavo per mettermi a piangere. Già mi ero esposta tanto nei suoi confronti e gli avevo mostrato quanto posso essere vulnerabile. Mi sono anche trattenuta, non volevo essere maleducata. Ad oggi non ho sinceramente nulla da dire a Gianmarco.

Leggi anche Margherita e Dennis si sono lasciati!

In merito alla scelta di Gianmarco, che è ricaduta su Cristina Ferrara, Nadia ha rivelato di aver vissuto la loro ultima esterna con tranquillità e spensieratezza perché aveva visto nel tronista romano una certa propensione nei suoi confronti. Nonostante la forte delusione, la giovane corteggiatrice ha dichiarato di non voler condannare il ragazzo:

È stato strano. Durante il percorso ero convinta di non essere la scelta, vedevo Gianmarco sempre propenso verso Cristina, me lo sentivo. La nostra ultima esterna, però, non l'ho vissuta come se fosse l'ultima e mi sembrava che anche lui provasse la stessa cosa. Quando mi sono seduta su quella sedia, la possibilità di essere la scelta la sentivo dentro di me perché mi basavo sulle ultime sensazioni che avevo vissuto. Capisco che ai sentimenti non si comanda, non condanno il fatto che quella scintilla in più sia scattata con Cristina, penso però che alcune cose nei confronti avrebbe potuto risparmiarsele.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.