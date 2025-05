Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gianmarco Steri sceglie Cristina Ferrara! (VIDEO)

News VIP

Questa sera, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la puntata finale di Uomini e Donne, con la scelta di Gianmarco Steri! Scopriamo insieme cosa è successo con la nostra opinione!

In maniera del tutto eccezionale, questa sera, venerdì 30 maggio, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la scelta di Gianmarco Steri, amatissimo tronista di Uomini e Donne. Dopo i tradizionali best moments di entrambi i percorsi, Maria De Filippi e la redazione svelano di aver scritto qualcosa per Gianmarco, evento mai accaduto prima, a testimonianza dell'immenso affetto che il tronista ha saputo suscitare.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Finale in prima serata per la scelta di Gianmarco Steri!

Il percorso del tronista più desiderato della storia di Uomini e Donne è giunto al suo epilogo: questa sera, in prima serata, su Canale 5 è andata in onda la scelta di Gianmarco Steri. Erano anni, dai tempi d'oro del trono classico, che una scelta non veniva trasmessa in prima serata: una mossa che non solo serve a contrastare l'inarrestabile macchina macina ascolti di Milly Carlucci, dato che in contemporanea su Rai 1 c'è la finale di Sognando...Ballando con le Stelle, ma anche per dare importanza, fino alla fine, a uno dei tronisti più amati dal pubblico del dating show...e dall'intera produzione di Uomini e Donne.

Per l'occasione, erano presenti in studio anche gli storici amici di Gianmarco e la sua famiglia: Enzakkione e tutto il gruppo della Barberia Steri sono seduti sugli spalti per fare tifare il tronista. Quest'ultimo è entrato, elegantissimo e con uno smoking nero (scelta certamente più apprezzata del completo indossato per quella di Martina De Ioannon) e con un'aria così nervosa che persino Gianni Sperti l'ha notato. Entrambe le corteggiatrici sono arrivate in studio agghindate per il ballo...pardon la scelta. Nadia in blu elettrico, Cristina in uno scintillante abito argento. Se la seconda appariva più rilassata, Nadia era un fascio di nervi e quasi più nervosa del tronista.

Come da programma sono state mandate in onda i momenti più belli di entrambi i percorsi e non c'è voluto molto, dato che sia con Nadia sia con Cristina, Gianmarco ha trascorso più tempo a litigare che altro. Altro momento importante sono state le ultime esterne tra Gianmarco e le due corteggiatrici: Nadia ha optato per le presentazioni in famiglia, portando il tronista nel paesino in cui è cresciuta e facendogli conoscere suo fratello e il suo patrigno. Nonostante le buone intenzioni, è evidente che il tronista sembrasse più in imbarazzo che emozionato. Cristina invece ha deciso di optare per un pranzo intimo nella sua casa di Salerno e la complicità tra i due è apparsa chiara.

La trasferta di Nadia e Gianmarco in montagna assume sempre più i contorni di una puntata reunion di Heidi e continua ad anticipare l'epilogo della scelta. Cristina decide di optare anche per le presentazioni in famiglia e invita il tronista nell'attività di famiglia a incontrare i suoi genitori. Anche qui, c'è poco da dire: Gianmarco ha già in mente chi scegliere. L'ultima parte dell'esterna con Nadia diventa un tenero tributo alla zia Renata, centenaria zia di Gianmarco, venuta a mancare pochi giorni prima che registrassero le ultime esterne. Tuttavia, nonostante l'emozione che il tronista prova in questa occasione, nulla sembra paragonabile all'espressione di Gianmarco con Cristina nell'ultima parte della loro esterna. Ma forse era più dovuto al mal di mare che ad altro...

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gianmarco ha scelto Cristina!

Poco prima della scelta, Maria De Filippi svela che lei e la redazione hanno deciso di scrivere una lettera per Gianmarco: come sottolinea la conduttrice, non è mai accaduto prima, ma è l'ennesima prova dell'affetto che il tronista ha saputo suscitare.

Anche Steri ha qualcosa da dire prima e legge una lettera, nella quale spiega che prima di entrare a Uomini e Donne stava vivendo un momento di forte depressione e dolore, dovuto alla fine di un amore. "Non riuscivo più a sentirmi vivo" ha confessato Gianmarco, ma l'arrivo nel dating show ha cambiato tutto e in meglio: "Pensavo che qui si pensasse solo agli ascolti o alla spettacolarizzazione dei sentimenti, ma ho trovato amore e umanità" ha aggiunto Gianmarco, ammettendo che anche se non sa se questa scelta sarà quella della sua vita, ma ha ricominciato ad amare e a capito che questo sentimento è qualcosa di prezioso per il quale ora si sente pronto a lottare. "Hai fatto piangere tutti" ha dichiarato Maria De Filippi alla fine della lettera di Gianmarco, abbracciandolo stretto e regalandogli la possibilità di ballare con la madre. Anche la lettera di Maria è altrettanto commovente e mostra ciò che molti del pubblico avevano colto di Gianmarco: potrà non essere stato il tronista di cui tutti ci ricorderemo, ma è un ragazzo dal cuore d'oro, capace di apprezzare il lavoro altrui e di mostrare rispetto, soprattutto, in un'edizione dove invece tanti tronisti hanno dimostrato di non averne alcuno per la redazione (Alessio, Michele ne sono solo un esempio).

Arriva il momento della scelta e Nadia è la prima a entrare: Gianmarco le dice che ha apprezzato da sempre il suo carattere e la sua personalità e che anche quando litigavano stava bene con lei. Tuttavia, in un momento preciso ha realizzato che tra loro c'era un'incompatibilità molto profonda. Gianmarco aggiunge anche che, per quanto forti, le emozioni che ha provato non erano tali da decidere di sceglierla. Il tronista ammette di essersi sentito molto a disagio e in colpa, ma che comunque non può andar contro ciò che prova. Nadia è visibilmente delusa e a parte augurare un tiepido e abbastanza risentito in bocca al lupo al tronista non aggiunge altro e lascia lo studio dopo i saluti generali.

Tocca a Cristina entrare e Gianmarco riepiloga come il loro percorso sia stato un po' il trope romantico dell'enemies to lovers, perché non la trovava per nulla simpatica e fin troppo sulle sue. Tuttavia, ha deciso di fidarsi del suo istinto e ha scoperto dapprima la sua bellezza e sensualità, ma mancava ancora un tassello e quel tassello era quello della lettera che la corteggiatrice gli ha letto. Questo ha permesso al tronista di trovare nuovi lati di lei, la sua sensibilità e la sua dolcezza, sebbene Cristina faccia di tutto per nasconderli. "Una volta hai detto che hai sempre conosciuto gente marcia, ma io di te non riesco a vedere il marcio, non credo ci sia" le dice il tronista e aggiunge "ora non vedo più la tua sensualità, vedo una ragazza dall'animo dolce, che va capita e mi sono sentito stro***, perché avrei dovuto capirti di più. Perché mi piaci tanto e vorrei continuare a frequentarti fuori da qui". Su queste parole esplode l'applauso in studio e Gianmarco e Cristina si lasciano andare a un lungo abbraccio e bacio appassionato mentre i petali rossi cadono su di loro.

