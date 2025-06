Uomini e Donne, Margherita e Dennis si sono lasciati: lo scontro tra i due protagonisti del Trono Over

News VIP

Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli si sono lasciati, ecco cosa è successo tra i due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne.

Cosa è successo tra Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli? La coppia ha lasciato insieme Uomini e Donne, ma ora è già rottura complice una crisi vissuta durante il loro ultimo viaggio insieme. Ecco cosa è successo tra i due ex protagonisti del trono over del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Margherita e Dennis si sono lasciati

Nel corso dell’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne, Margherita Aiello è stata una delle grandi protagoniste del trono over a causa delle sue esperienze poco fortunate con i cavalieri del parterre maschile del dating show di Maria De Filippi. Margherita, infatti, si è invaghita di Mario Cusitore ma la doppia conoscenza portata avanti dal cavaliere, che nel frattempo frequentava anche Morena Farfante, l’ha portata ad allontanarsi. La dama ci ha poi riprovato con Giovanni Siciliano e, se inizialmente sembrava andare tutto bene tra loro, il comportamento scostante del cavaliere ha portato Margherita a prendere le distanze prima di rimanere scottata ancora una volta. Aiello si è poi avvicinata a Pierpaolo, il quale non ha avuto il coraggio di ammettere che per lei non riusciva a provare un forte sentimento e alla fine ha capitolato in studio, dopo l’insistenza degli opinionisti di Uomini e Donne, portando ad un’altra chiusura per la dama.

Infine, Margherita ha conosciuto Dennis Bogoncelli e con lui è stato feeling a prima vista, tanto che la coppia ha lasciato insieme lo studio del programma lasciandosi andare ai primi commenti romantici dopo la scelta. Tutto rose e fiori per loro? Purtroppo no, dato che nelle ultime ore entrambi hanno confermato di essersi lasciati. La prima a far sospettare è stata Margherita che ha scritto un duro commento nelle sue Ig Stories.

“Davanti alle telecamere si è costruito l’immagine del principe azzurro, ma lontano dai riflettori si è rivelato una persona disinteressata, attratta unicamente dalla visibilità e non da chi aveva accanto. L’unico vero obiettivo non è stato altro che la visibilità, utilizzando la scorrettezza, mostrandosi unicamente una persona innamorata e affidabile. Caro principe azzurro oggi hai perso ciò che ti dava la forza. La tua facciata perfetta non regge più!”.

Questo il duro commento di Margherita nei confronti di Dennis che ha immediatamente allarmato i fan del dating show di Canale 5, dato che solo pochi giorni prima la coppia aveva rilasciato un’intervista con Opinionista social nella quale si diceva innamorata, e inoltre proprio nei giorni della rottura si trovava insieme in vacanza.

Uomini e Donne, Dennis conferma la rottura

Il commento carico di frustrazione di Margherita Aiello ha immediatamente allarmato i fan di Uomini e Donne che hanno chiesto spiegazioni, avendo intuito che la dama di Uomini e Donne fosse furiosa con Dennis Bogoncelli. A rivelare la verità sulla questione ci ha pensato il cavaliere del trono over a Lollo Magazine, ammettendo di aver iniziato a percepire qualcosa di strano già durante il loro weekend romantico a Verona. Il cavaliere, infatti, si è detto frenato nei confronti di Margherita, avvertendo il bisogno dei propri spazi e così è iniziato un forte distacco tra loro. Stando alle parole di Dennis, da quel momento tra loro sarebbero nate incomprensioni e discussioni infinite, che hanno portato alla rottura definitiva.

“Abbiamo deciso di chiudere per semplice incompatibilità, come succede a tante coppie. Nessuno dei due ha mai detto di essere innamorato, ed è giusto dirlo. Lei resta una persona in gamba, le auguro ogni bene. Non porto rancore”.

Ha commentato Dennis, il quale ha poi deciso di replicare anche alle parole sibilline di Margherita sui social, dichiarando di non averla scelta per creare dinamiche e visibilità, altrimenti avrebbe fatto ben oltre nello studio di Uomini e Donne, così come avrebbe potuto parlare di questa rottura sui social per acchiappare likes. Cosa ne pensate?

