Uomini e Donne, Nadia Di Diodato si è fidanzata? La foto sui social non passa inosservata

Nadia Di Diodato a cena con un misterioso ragazzo, sarà il suo nuovo fidanzato? L'ultimo gossip sull'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Novità sentimentali per Nadia Di Diodato? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha creato un sospetto nei fan nelle ultime ore, pubblicando una particolare foto su Instagram. Ecco cosa è successo nel dettaglio e perché il popolo del web pensano che la non scelta di Gianmarco Steri si sia fidanzata.

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato volta pagina?

Grazie al suo percorso come corteggiatrice di Gianmarco Steri nello studio di Uomini e Donne, Nadia Di Diodato si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico del dating show di Maria De Filippi. La giovane romana ha mostrato il suo carattere deciso ma anche le proprie fragilità, e molti ci sono rimasti malissimo quando il tronista romano ha deciso di concludere il suo percorso con Cristina Ferrara, pensando che con Nadia avesse molte più affinità. In realtà la love story tra Gianmarco e Cristina procede a gonfie vele mentre Nadia ha rotto il silenzio dopo la scelta, ammettendo di stare bene ma di aver avuto bisogno di metabolizzare quanto accaduto.

Le fan si sono stretta attorno alla ragazza, sapendo quanto è rimasta delusa per come è finita con Steri, mentre lei è tornata alla sua vita di tutti i giorni, tornando anche a pubblica su Instagram aggiornamenti quotidiani. E proprio sulla sua pagina social, Nadia ha pubblicato una foto sospetta che sembra ritrarre il suo nuovo fidanzato. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, il nuovo fidanzato di Nadia Di Diodato

Dopo essere stata la non scelta di Gianmarco Steri, Nadia Di Diodato è tornata alla sua vita ma moltissimi fan di Uomini e Donne hanno preso a seguirla, sostenendola dopo la batosta con il tronista romano. La corteggiatrice piace molto al pubblico, tanto che si è iniziato ad ipotizzare che Maria De Filippi stesse pensando seriamente ad accogliere le migliaia di richieste del popolo del web, che la vuole sul trono a settembre 2025. L’ipotesi si è concretizzata quando Nadia ha pubblicato un video nel camerino di Uomini e Donne, come fosse in procinto di realizzare il suo video di presentazione come tronista.

Ora, tuttavia, la situazione potrebbe essere cambiata drasticamente. Poche ore fa, infatti, l’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 ha pubblicato una foto sospetta nelle sue Ig Stories. Si tratta di un bel ragazzo con il quale è a cena, e davanti a lui ci sono tre rose in un vaso che sembrano essere un regalo romantico. Si tratta del nuovo fidanzato di Nadia? Lei non ha dato spiegazioni esaustive sull’argomento, ma le fan temono che in questo modo bruci la sua opportunità di diventare la nuova tronista, e che dunque non la ritroveremo su Canale 5 a settembre. Senza dubbio nei prossimi giorni ne sapremo di più, magari proprio della diretta interessata.

