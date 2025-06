Uomini e Donne, Nadia Di Diodato rompe il silenzio per la prima volta dopo la scelta di Gianmarco Steri

News VIP

Nadia Di Diodato ha parlato per la prima volta della scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne: ecco cosa ha dichiarato!

Nadia Di Diodato ha deciso di rompere il silenzio dopo la fine del suo percorso come corteggiatrice di Uomini e Donne: la ragazza era scesa a corteggiare il tronista Gianmarco Steri, che le ha preferito Cristina Ferrara. A distanza di qualche settimana dalla non scelta, Nadia ha finalmente detto la sua sull'esperienza nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Nadia parla per la prima volta della scelta di Gianmarco Steri

Venerdì 30 maggio su Canale 5 è andata in onda la scelta di Gianmarco Steri: il tronista romano ha deciso di uscire dal dating show con Cristina Ferrara. A distanza di qualche settimana, Nadia Di Diodato, corteggiatrice di Gianmarco, ha rotto il silenzio sull'esperienza vissuta nel programma di Maria De Filippi e sulla delusione provata per non essere stata scelta dal tronista.

Nel corso del percorso a Uomini e Donne, Nadia e Gianmarco si sono avvicinati molto e in tanti credevano che sarebbe stata proprio la pungente giornalista la corteggiatrice con cui il barbiere di Centocelle avrebbe lasciato il programma. Infatti, Gianmarco aveva ammesso che il bacio che lo aveva emozionato di più era stato proprio quello con Nadia e persino nei momenti di litigio e incomprensione sembrava che tra i due ci fosse un legame speciale. Tuttavia, come rivelato dal tronista, nella puntata della scelta, nonostante tutto, tra loro c'erano anche delle differenze insormontabili e questo lo aveva spinto a realizzare di non essere innamorato di lei.

Alle parole di Gianmarco, Nadia non aveva nascosto la delusione e anche alle telecamere di WittyTv aveva ammesso di aver sperato che le cose andassero diversamente. Da allora, l'ex corteggiatrice non aveva più fatto parola di quanto accaduto nel programma e si era mostrata sui social allegra e impegnata a godersi l'estate con gli amici. Nelle scorse ore, però, è tornata sui social e ha deciso di rompere il silenzio sul percorso con Gianmarco.

Uomini e Donne, Nadia rompe il silenzio su Gianmarco: "Ora sto bene"

Con una semplice storia Instagram, Nadia Di Diodato ha rotto il silenzio su Gianmarco, rivelando di aver deciso di prendersi del tempo, prima di scrivere sui social. L'ex corteggiatrice ha voluto ringraziare i followers dei tanti messaggi ricevuti e dell'affetto che le hanno dimostrato fin dalle prime puntate a Uomini e Donne: "Vi ho letto e continuo a leggervi tutti! Non so come ringraziarvi delle belle parole, del supporto, della comprensione e dell'empatia mostrati nei miei confronti. Non fa mai male sentirsi meno soli e siete stati fondamentali". La giornalista ha proseguito il suo discorso chiedendo scusa per la latitanza sui social, perché aveva bisogno di tempo per metabolizzare quanto accaduto:

"A volte si ha solo bisogno di un po' di tempo per perdersi nei propri pensieri. Ringrazio anche tutti coloro che non si sono risparmiati insulti cattivi e gratuiti, dimenticando, forse, per un attimo, di essere loro stessi persone umane, figli, genitori, zii o nonni. Io sto bene, lavoro, preparo la tesi, progetto viaggi e mi godo famiglia e amici più che posso"

Come sempre, Nadia non ha nascosto la sua ironia, decidendo anche di lanciare una frecciatina agli haters e a tutti coloro che hanno spesso divulgato informazioni non vere sul suo conto e sui suoi spostamenti, per un puro desiderio di speculazione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne