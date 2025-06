Uomini e Donne, Nadia Di Diodato in camerino: prepara la presentazione da tronista?

News VIP

Nadia Di Diodato nel camerino di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice conferma le voci e sarà lei la nuova tronista?

Nadia Di Diodato nuova tronista di Uomini e Donne? L’ipotesi circola da metà maggio, ovvero d quando la corteggiatrice è risultata essere la non scelta di Gianmarco Steri. Ora, tuttavia, un video di lei dietro le quinte accende la possibilità di ritrovarla in studio a settembre. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Nadia sul trono?

Non è raro che Maria De Filippi, dopo aver osservato il percorso di un particolare corteggiatore o corteggiatrice, decida di premiarlo e affidargli il trono di Uomini e Donne. L’ultimo esempio è senza dubbio quello di Gianmarco Steri, promosso a tronista dopo aver ricevuto un inaspettato no da Martina De Ioannon. Dunque, quando Steri ha fatto la sua scelta e si sono diffuse le prime Anticipazioni, e tutto il pubblico del dating show di Canale 5 ha scoperto che il tronista romano ha lasciato lo studio con Cristina Ferrara, si è iniziato ad ipotizzare di trovare Nadia Di Diodato sul trono a settembre 2025.

Chi ha potuto osservare il suo percorso ha notato, senza dubbio, che la ragazza è stata molto sostenuta anche dalla presentatrice e apprezzata un po’ da tutti in studio, dal momento che non ha mai dato modo di dubitare del suo reale interesse per Gianmarco. Attualmente, Nadia si sta tenendo lontana dai riflettori dopo la delusione per essere stata la non scelta ma è molto attiva su Instagram dove conta 86mila followers. E proprio qui, la corteggiatrice ha pubblicato un video che sembra un chiaro indizio sul suo futuro televisivo, ecco perché.

Uomini e Donne, Nadia pubblica un video di conferma?

Pochi giorni dopo la messa in onda della scelta di Gianmarco Steri, il 30 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, Nadia Di Diodato ha pubblicato un video nelle sue Ig Stories, facendo nascere l’ipotesi sempre più concreta che sarà lei la protagonista della nuova stagione di Uomini e Donne. Mentre riceve un invito da Francesca Polizzi, l’ex rivale che si è detta pronta a bere un limoncello con lei in Sicilia, Nadia ha pubblicato un video che la ritrae durante la preparazione di trucco e parrucca negli studi Elios, che ospitano appunto le registrazioni del dating show di Maria De Filippi.

Il video ha scatenato la curiosità del pubblico del programma, e in tanti hanno ipotizzato che lei si trovasse in camerino per registrare il video di presentazione come tronista. Sarà davvero così? Certo questa è un’ipotesi che non possiamo scartare, visto appunto l’entusiasmo del pubblico per Nadia ma anche la stima che Maria le ha dimostrato, eppure semplicemente potrebbe trattarsi di un vecchio video, pubblicato per celebrare il suo percorso nel programma.

