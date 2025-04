Uomini e Donne, Nadia Di Diodato lancia una frecciatina a Gianmarco Steri: cosa ha scritto

News VIP

Dopo la messa in onda della puntata del loro bacio, Nadia Di Diodato manda una frecciatina social a Gianmarco Steri: ecco cosa ha scritto la corteggiatrice di Uomini e Donne.

Ieri è andata in onda, su Canale 5, la puntata di Uomini e Donne del bacio tra Nadia Di Diodato e Gianmarco Steri. Grazie alle Anticipazioni, tuttavia, sappiamo che i due si allontaneranno nelle registrazioni successive, portando la corteggiatrice a lasciare lo studio del dating show di Maria De Filippi, su tutte le furie. Su Instagram, Nadia lancia una bella frecciatina a Gianmarco, ecco cosa ha scritto.

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato tornerà?

Poche ore fa è andata in onda su Canale 5 la puntata del bacio sotto le coperte di Nadia Di Diodato e Gianmarco Steri. Il tronista di Uomini e Donne ha organizzato una romantica esterna per la corteggiatrice, sperando di riuscire ad avvicinarsi a lei anche dal punto di vista fisico per capire il loro reale feeling, e alla fine lei si è lasciata andare ad un bacio davvero mozzafiato. In studio, Gianmarco e Nadia si sono dimostrati molto emozionati nel parlare del bacio e dell’esterna, e il tronista ha confermato che al momento questo è stato quello che l’ha colpito di più, con grande dispiacere di Francesca Polizzi e Cristina Ferrara che hanno assistito furiose per poi interrogare Steri per capire la sua posizione. Va detto che il romano non sta facendo capire moltissimo alle sue corteggiatrici, dato che ogni volta cambia preferenza di settimana in settimana, senza un apparente motivo.

E così, infatti, le Anticipazioni di Uomini e Donne ci hanno svelato che Nadia andrà via dallo studio del dating show di Maria De Filippi, dopo un altro bacio con Gianmarco, quando lui organizzerà un’esterna romantica ed emozionante per Francesca, lasciandola a casa. Segnalazioni riportano che Steri andrà a riprendere Nadia e riuscirà a convincerla a tornare in studio, ma sarà davvero così?

Uomini e Donne, Nadia punge Gianmarco sui social

Mentre su Canale 5 andava in onda il loro emozionante bacio, Nadia Di Diodato ha visto tutto da casa dal momento che ha deciso di lasciare Uomini e Donne, dopo aver trovato profondamente incoerente l’atteggiamento di Gianmarco Steri. Il tronista romano, infatti, l’ha baciata due volte e contemporaneamente ha confermato alla rivale Francesca Polizzi di non avere più fiducia in lei, e invece ha poi organizzato un’esterna per Francesca, lasciando a casa l’aspirante giornalista. Sembra che Gianmarco sia corso dietro Nadia e che poi l’abbia contattata per convincerla a tornare in studio, ma l’ultima frecciatina della corteggiatrice su Instagram mette in dubbio il fatto che Steri sia riuscito nel suo intento.

“Andare via non è una perdita, se porta a se stesso”.

Queste le parole di Nadia, pubblicate poco dopo la messa in onda della puntata nelle sue Ig Stories, che hanno fatto immediatamente pensare ad una frecciatina della corteggiatrice ai danni di Gianmarco. Insomma, come finirà tra loro? Va detto che per un momento Nadia sembrava la preferita, ma è chiaro che forse Steri si sta avvicinando maggiormente a Francesca e la mette in dubbio per timore di scegliere la persona errata.

