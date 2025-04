Uomini e Donne, Anticipazioni: Gianmarco Steri va a riprendere Nadia Di Diodato, lei torna in studio?

News VIP

Nelle nuove puntate di Uomini e Donne, Nadia Di Diodato deciderà di eliminarsi ma le Anticipazioni ci rivelano che Gianmarco Steri andrà a riprendere la corteggiatrice, per convincerla a tornare.

Nelle nuove puntate di Uomini e Donne, presto in onda su Canale 5, Gianmarco Steri farà infuriare nuovamente le sue corteggiatrici dopo una bellissima esterna con Francesca Polizzi. Nadia Di Diodato, stando alle Anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi, si eliminerà ma sembra che Gianmarco sia corso dietro alla corteggiatrice per convincerla a tornare. Ecco cosa ha deciso lei.

Uomini e Donne, Anticipazioni: Nadia si elimina

Continua il percorso di Gianmarco Steri nello studio di Uomini e Donne, tra alti e bassi con le tre corteggiatrici sulle quali ha deciso di incentrare la conoscenza ovvero Nadia Di Diodato, Francesca Polizzi e Cristina Ferrara. Le Anticipazioni del dating show di Maria De Filippi, per le puntate presto in onda su Canale 5, ci rivelano che Gianmarco tornerà sui propri passi dopo aver avuto un acceso confronto con Francesca, ammettendo che la corteggiatrice ha perso importanza ai suoi occhi e accusandola di voler rimanere in studio per fare sponsorizzazioni. Il tronista, infatti porterà in esterna Polizzi e sarà un appuntamento molto sentito e romantico, soprattutto quando la giovane farà emozionare Gianmarco regalandogli i biglietti per la partita Lazio - Roma come regalo d’anticipo per il suo compleanno. Un gesto che scioglierà il cuore di Gianmarco, che si lascerà andare a lunghi abbracci con la corteggiatrice.

In studio, Cristina piangerà per quasi tutta la puntata ammettendo di notare una grande differenza nel modo che Steri ha di abbracciare Francesca rispetto a come abbraccia lei, rimanendoci male quando il romano ammetterà di avere un trasporto fisico per lei ma non emotivo. Nadia, invece, prenderà parola per eliminarsi: secondo lei, infatti, Gianmarco è incoerente dato che dopo aver dichiarato che Francesca gli era calata, si è poi lasciato andare in questo modo. Ma l’addio di Nadia sarà definitivo? Una segnalazione ci svela come andrà a finire tra i due protagonisti del trono classico.

Uomini e Donne, ecco come andrà a finire tra Nadia e Gianmarco dopo l'eliminazione della corteggiatrice (VIDEO)

Uomini e Donne, Gianmarco convince Nadia a tornare

Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci hanno svelato che Nadia Di Diodato si eliminerà dopo l’esterna tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi, trovando incoerente il tronista. Del resto pochi giorni prima lui l’aveva baciata, ammettendo anche di averlo fatto per ben due volte perché non era riuscito a resistere, trovando il loro bacio il più significativo del suo percorso fino a quel momento. Sappiamo, tuttavia, che Gianmarco lascerà lo studio per parlare con Nadia e convincerla a tornare in studio per chiarirsi, ma ci riuscirà? A dirci come andrà a finire è Lorenzo Pugnaloni, che fa sapere:

"Lui è già andato a riprenderla e lei tornerà di sicuro”.

Insomma, Nadia alla fine sembra che si lascerà convincere da Gianmarco a tornare nel parterre delle sue corteggiatrici, ma chissà se poi la sua scelta la ripagherà. Il tronista romano appare piuttosto confuso, sempre a correre dietro alle sue corteggiatrici che hanno tutte un bel carattere fumantino, e non riesce a fare un’esterna senza creare un dramma poi in studio. Certo Nadia sembrava la ragazza meno favorita al momento, ma la reazione di Steri conferma che invece il romano ci tiene molto a lei. Comunque, l’impressione generale del pubblico e degli esperti di gossip è che sarà Francesca la sua scelta, dal momento che con lei sembra avere il rapporto più completo da tutti i punti di vista.

