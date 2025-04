Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gianmarco e Nadia, bacio sotto le coperte

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 9 aprile 2025 su Canale 5, Giovanni e Luana continuano la loro conoscenza, mentre Gloria sospetta che Sebastiano non sia così convinto del loro rapporto. Gianmarco Steri esce in esterna con Francesca Polizzi ma non va come previsto, poi bacia Nadia Di Diodato.

Uomini e Donne: Sebastiano confuso su Gloria

La puntata di Uomini e Donne riprende dal confronto tra Isabella, che ha fatto andare Tina Cipollari fuori controllo, e Francesco. La dama confida di essersi trovata molto bene con il cavaliere, di apprezzarne i modi e di volerlo continuare a conoscere. Cinzia è intervenuta per lamentarsi di Francesco, il quale si è sperticato in una spiegazione sul perché nota una differenza tra le due dame, neppure fosse un magnate americano in cerca di una donna da portare in alta società. Passiamo a Gemma Galgani, che sicuramente non contribuisce a tenere i battiti bassi a Tina, dato che dopo l’esterna con Luciano, con il solito tono sconsolato ha annunciato che la conoscenza non andrà avanti. Ma che sorpresona! È chiaro che la dama torinese ci è uscita tanto per, dal momento che questo cavaliere non è assolutamente il suo prototipo, e su questo Cipollari ha ragione da vendere al grido di “Sei una disonesta”, mentre si è avvicinata più volte alla dama.

Giovanni viene chiamato al centro dello studio ma, prima di sedersi, si è rivolto con fare minaccioso a Francesco chiamandolo buffone. Un po’ ce lo abbiamo anche noi con lui per questo giallo limone della sua giacca, decisamente non necessario. Comunque, Giovanni continua a conoscere Luana e le cose vanno benissimo tra loro e la dama sembra molto serena dopo la burrascosa fine della conoscenza con Alessio Pilli Stella, per il quale è stata molto male. E proprio lui prende a battibeccare con Giovanni, e sia mai che passi una donna che anche solo per un minuto ha avuto a che fare con il nostro Bradley Cooper e lui non metta bocca.

Passiamo a Gloria Nicoletti e Sebastiano. Lei avrebbe voluto chiudere ammettendo di non provare un grande trasporto per lui e di percepire quasi una certa noia, ma Sebastiano è stato bravo a farle cambiare idea a quanto pare. Nota: oggi abbiamo scoperto che per amore tutti stanno smettendo di fumare, saranno felici le multinazionali di tabacco. Comunque, Sebastiano sembra un po’ stranito dal cambiamento di idea di Gloria e Maria De Filippi lo punge, chiedendo se lui ha entusiasmo o meno su questa storia, e rivelando poi che l’uomo ha confidato alla redazione di non averne. Insomma, il cavaliere sembra poco trasparente.

Uomini e Donne, Gianmarco bacia Nadia!

Passiamo al trono classico con l’esterna di Gianmarco Steri e Francesca Polizzi che stanno cercando di chiarire dopo le ultime incomprensioni. A Villa Borghese, nel cuore di Roma, Francesca fa sentire a Gianmarco una canzone che traduce per lui ed è un momento molto romantico ma lui non sembra persuaso, anzi quasi infastidito. Di rosso vestita, Francesca si presenta in studio con alcuni appunti da fare al tronista romano essendoci rimasta male per la reazione di Gianmarco. Lui non si sa cosa vuole, dato che ogni cosa che fa questa ragazza purtroppo non va bene, ma sicuramente avrebbe voluto avere un confronto più diretto e il suo modo di affrontarlo è molto diverso da quello di Francesca.

Tornano anche le idee sulle sponsorizzazioni social, ma in questo caso siamo dalla parte della corteggiatrice, dal momento che lei la sua pagina persona l’aveva molto prima di conoscerlo. Insomma, la tensione è palese. La puntata di Uomini e Donne continua con l’esterna tra Gianmarco e Nadia Di Diodato, organizzata proprio dal tronista e scatta un bacio, un limone duro come non ne vedevamo da tempi, con lingue ovunque. In studio, Gianmarco si vede che è molto felice di questo bacio e ancora molto emozionato dall’esterna. Francesca non l’ha presa bene e così anche Cristina, che si è accesa contro la rivale.

