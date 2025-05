Uomini e Donne, Nadia Di Diodato in lacrime dopo la mancata scelta di Gianmarco Steri: "Sembrava la persona giusta"

News VIP

Gianmarco Steri ha deciso di lasciare Uomini e Donne insieme alla corteggiatrice Cristina Ferrara: ecco cosa ha rivelato Nadia Di Diodato subito dopo la scelta del tronista!

Gianmarco Steri ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne insieme a Cristina Ferrara. Nessun lieto fine per la corteggiatrice Nadia Di Diodato che, subito dopo la mancata scelta del tronista, si è lasciata andare a uno sfogo in cui non è riuscita a trattenere le lacrime.

Nadia Di Diodato non è la scelta di Gianmarco Steri

Ieri, venerdì 30 maggio 2025, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la scelta di Gianmarco Steri. Dopo aver ringraziato Maria De Filippi e la produzione di Uomini e Donne per averlo fatto sentire sempre protetto e coccolato, l'amato tronista romano ha chiamato in studio Nadia Di Diodato per comunicarle la sua decisione.

Visibilmente emozionato e dispiaciuto, Gianmarco ha confessato a Nadia di aver apprezzato sempre il suo carattere e la sua personalità, ma di aver realizzato che tra loro c'è un'incompatibilità molto profonda. Motivo per cui, per quanto forti, le emozioni che ha provato non erano tali da decidere di sceglierla: "Tutto quello che c'è stato per me è stato stupendo, bellissimo, ma non basta per uscire fuori da qua con te [...] Non ci sono colpe. Qua ho avuto la fortuna di conoscere più persone, e se ho portato avanti te, perché ho provato veramente determinate cose, ma questo non è bastato".

Leggi anche Gianmarco Steri parte per un viaggio insieme alla sua Scelta

Parole che hanno spiazzato e destabilizzato la giovane corteggiatrice che, dopo la delusione del no, ha dichiarato: "In bocca al lupo per tutto, non ho nient'altro da dire". Prima di abbandonare definitivamente lo studio del dating show di Canale 5, Nadia ci ha tenuto a salutare Gianni Speri, Tina Cipollari e ad abbracciare la De Filippi.

La delusione di Nadia

Dopo un lungo percorso ricco di emozioni e tensioni, Gianmarco Steri ha deciso di lasciare Uomini e Donne in compagnia di Cristina Ferrara, preferendola a Nadia Di Diodato. Una decisione che ha profondamente deluso la giovane giornalista che, subito dopo aver abbandonato lo studio, si è lasciata andare a un lungo e duro sfogo. Raggiunta dai microfoni di Witty, con le lacrime agli occhi, la corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto un bilancio della sua esperienza nel popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e rivelato di aver fantasticato di uscire con il tronista romano:

Me lo sentivo e l’ho sempre detto. Questo è il motivo per cui ero sempre un po’ più aggressiva e restia. Ieri sera stavo con le mie amiche e già pensavo e mi immaginavo con lui [...] Mi dispiace perché lui sembrava la persona giusta. Con Gianmarco c’è stato il colpo di fulmine la prima volta che io l’ho visto, altrimenti non sarei rimasta. Andando avanti è solo aumentato e ad oggi io non vedevo l’ora di uscire con lui, per vivermelo proprio nel quotidiano. Iniziavo a provare delle cose. Mi sento una cretina, mi sento proprio scema. Perché io ho sempre pensato che certe cose sono vere solo se condivise, e invece non è così. E invece le cose si possono provare pure a senso unico...Cioè è la prima volta che mi è successa una cosa così.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.