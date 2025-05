Uomini e Donne, Gianmarco parte per un viaggio insieme alla sua Scelta

News VIP

Gianmarco Steri pizzicato con la corteggiatrice con la quale ha lasciato Uomini e Donne. per la sua scelta ha organizzato un viaggio!

Gianmarco Steri ha concluso il suo percorso come tronista di Uomini e Donne e questa sera, venerdì 30 maggio 2025, vedremo la scelta in prima serata su Canale 5. Nel frattempo, il romano è stato pizzicato insieme alla corteggiatrice con la quale ha lasciato il dating show di Maria De Filippi, e sembra le abbia regalato un romantico viaggio insieme.

Uomini e Donne, Gianmarco: tutto a gonfie vele con la sua Scelta

Dopo lunghi mesi e tanti colpi di scena, compresa l’eliminazione a sorpresa di Francesca Polizzi che ha commentato la sua scelta, Gianmarco Steri conclude il percorso come tronista a Uomini e Donne. Questa sera, venerdì 30 maggio 2025, in prima serata su Canale 5, vedremo la messa in onda della scelta del tronista romano, avvenuta in realtà un paio di settimane fa durante le registrazioni nello studio del dating show di Maria De Filippi. Proprio grazie alle Anticipazioni, infatti, sappiamo che Gianmarco alla fine ha fatto ricadere la sua scelta su Cristina Ferrara, preferendola a Nadia Di Diodato. La corteggiatrice romana ci è rimasta male, credendo alle parole del tronista fino all’ultimo, ma sembra che abbia anche ammesso di aver sempre sospettato che la preferenza di Steri fosse per Cristina.

Su quest’ultima una marea di polemiche, scaturite in particolare modo dalle segnalazioni lungo il suo percorso a Uomini e Donne, e tanti pareri contrastanti da parte del pubblico che, come sempre, si divide in fazioni in prossimità della scelta del tronista. Nonostante le chiacchiere, Gianmarco e Cristina sono molto uniti e sono stati pizzicati insieme in un hotel di Salerno, dove vive la bellissima corteggiatrice. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Gianmarco regala un viaggio a Cristina

Sebbene negli ultimi giorni Gianmarco Steri è stato avvistato da solo, con i suoi amici più cari, a Roma ben lontano da Salerno dove abita Cristina Ferrara, sembra che la love story tra i due protagonisti di Uomini e Donne procede ancora a gonfie vele. A dimostrarlo una segnalazione giunta a Deianira Marzano che riporta le parole di una sua fan. Cristina e Gianmarco si sono ritrovato in un hotel di Salerno insieme e sono apparsi molto sereni e innamorati, anche se hanno evitato in tutti i modi di essere visti insieme dato che la scelta del tronista deve ancora andare in onda.

Ma non è tutto. Secondo l’utente di Instagram, infatti, Gianmarco avrebbe regalato un bellissimo e romantico viaggio a Cristina per il suo compleanno. Un bel gesto per ritagliarsi un momento di privacy insieme dopo un percorso lungo, a tratti estenuante per la giovane che è sempre stata messa in discussione anche dallo stesso tronista, e soprattutto tutto davanti le telecamere.

