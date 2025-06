Uomini e Donne, Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi si incontrano in Sicilia? Cosa succede

News VIP

Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi amiche dopo Uomini e Donne? Arriva un improvviso invito in Sicilia via social.

Grandi protagoniste dell’ultima stagione di Uomini e Donne, alla corte di Gianmarco Steri, Nadia di Diodato e Francesca Polizzi potrebbero diventare amiche? Sui social un fan pone una questione interessante a Francesca, che invita l’ex rivale in Sicilia. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Nadia e Francesca amiche?

Il trono di Gianmarco Steri ha tenuto i fan di Uomini e Donne con gli occhi incollati allo schermo. Alla sua corte sono approdate ben 8mila corteggiatrici e il tronista romano ha faticato ad individuare inizialmente quelle che più gli sarebbe interessato conoscere. Alla fine sono rimaste in studio Francesca Polizzi, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Inizialmente, Gianmarco era particolarmente preso da Francesca, con la quale ha avuto subito un grande feeling, tanto che è stata lei la prima corteggiatrice che ha baciato appassionatamente in esterna. Settimana dopo settimana, tuttavia, l’interesse è calato e Francesca si è autoeliminata dopo diverse discussioni, per la felicità di Steri che avrebbe comunque voluto eliminarla presto essendosi reso conto che il suo cuore lo portava altrove.

Nadia, invece, è arrivata fino alla fine del percorso ovvero alla scelta, criticata da Claudia Dionigi, ricevendo un secco no dal tronista romano che le ha preferito la rivale Cristina. Insomma, la delusione d’amore è senza dubbio qualcosa che lega Nadia e Francesca le quali, bisogna ammettere, in studio non hanno mai mostrato di essere particolarmente in competizione tra loro, rispettandosi e apprezzandosi pur essendo rivali. Per questo, un fan di Polizzi ha posto una domanda interessante che riguarda proprio la possibilità di creare un rapporto con Nadia. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Nadia in Sicilia da Francesca?

Dopo la fine di Uomini e Donne, Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi sono tornate alla loro vita di tutti i giorni. La corteggiatrice romana ha incassato un no da Gianmarco Steri che senza dubbio le è pesato, ma l’ha presa sportivamente e si è rimboccata le maniche per tornare alla serenità. Francesca è finita nella polemica, avendo ripreso la sua attività sui social a pieno regime e dopo la notizia che la vuole iscritta ad una nota agenzia, facendo nascere così nei fan il dubbio che le sue intenzioni in studio non fossero del tutto sincere.

E proprio su Instagram, sotto ad alcune foto di Francesca che si gode il meraviglioso mare della sua Sicilia, un fan le ha chiesto di invitare a casa sua Nadia. Immediata la replica di Francesca che si è mostrata favorevole alla questione, ammettendo: “Se vuole le offro uno shottino di limoncello”. Nel frattempo, i fan delle due corteggiatrici di Gianmarco sperano che Maria De Filippi prenda in considerazione l’idea di proporle come nuove troniste di Uomini e Donne a settembre. Senza dubbio una grande fetta di pubblico apprezzerebbe.

