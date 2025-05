Uomini e Donne, Nadia Di Diodato: "Ecco cosa penso davvero di Francesca Polizzi e Cristina Ferrara"

News VIP

A pochi giorni dalla scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, la corteggiatrice Nadia Di Diodato si sbilancia sul rapporto con il tronista e svela cosa pensa delle sue rivali Francesca Polizzi e Cristina Ferrara!

Nadia Di Diodato è una delle protagoniste dell'attuale stagione di Uomini e Donne. Intervistata dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, la giovane corteggiatrice si è raccontata e fatto un bilancio del suo percorso con il tronista Gianmarco Steri, che è sempre più vicino alla scelta.

Le parole di Nadia Di Dionato sul rapporto con Gianmarco Steri

Si avvicina la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Nell'attesa, la corteggiatrice Nadia Di Diodato ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ufficiale del dating show di Canale 5 in cui si è raccontata senza filtri e fatto un bilancio della sua esperienza in studio. Per prima cosa, la ragazza ha svelato qual è stata la prima cosa che l'ha colpita del romano nel suo percorso da corteggiatore e qual è stata invece la chiave che le ha permesso di istaurare un feeling con lui:

Più che avermi colpita, mi ha incuriosita. Mi è piaciuta la sua imprevedibilità per quanto, allo stesso tempo, mi abbia spaventata. Dire che è un bel ragazzo è banale. Il moro tatuato mi è sempre piaciuto. [...] Ci siamo confrontati sin da subito, in ogni occasione e abbiamo molti argomenti in comune di cui discutere.

Leggi anche Clotilde Esposito svela la verità sul presunto flirt con l'ex tronista Michele Longobardi

La giovane corteggiatrice di Uomini e Donne e aspirante giornalista, che ha confessato che il suo più grande sogno sarebbe quello di approdare al New York Times, ha poi svelato cosa realmente pensa delle sue rivali in amore, Francesca Polizzi e Cristina Ferrara. Per Nadia, sono entrambe due bellissime ragazze, ma non realmente interessate a Gianmarco:

Sono entrambe due bellissime ragazze, ma non credo siano qui per Gianmarco. Francesca è molto dolce nei modi, ma la trovo infantile sotto alcuni punti di vista. Cristina è un po' altezzosa, non lascia parlare, urla più di me ed è raro trovare un timbro di voce così alto. Lei neanche al di fuori di questo programma sarebbe mai stata una mia amica.

Le anticipazioni di Uomini e Donne

Gianmarco Steri è pronto a fare la sua scelta a Uomini e Donne. Cosa accadrà nelle nuove puntate? Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, il tronista romano è rimasto spiazzato dal gesto di Nadia Di Diodato che, in occasione del suo compleanno, gli ha organizzato una sorpresa con tanto di torta. Emozionato, il ragazzo le ha presentato anche tutti i suoi collegi. Anche Cristina Ferrara gli ha organizza un’esterna con l’aiuto dei suoi amici di sempre come Enzakkione.

Le cose, però, non sono andate per niente bene perché quando Gianmarco ha chiesto a Cristina come si vede con lui lontano dalle telecamere, lei gli ha risposto che ancora non lo sa, facendolo infuriare. Motivo per cui, commentando le esterne in studio, il tronista ha ammesso di essere più vicino a Nadia e annunciato di essere pronto alla scelta. Il romano passerà una giornata intera con entrambe le corteggiatrici e poi prenderà la sua decisione. Con chi deciderà di concludere il suo percorso nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi? Staremo a vedere!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.