Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 5 al 9 maggio 2025: Sabrina tira uno schiaffo a Guido

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne in onda dal 5 al 9 maggio 2025 su Canale 5.

Nuova settimana, nuove puntate di Uomini e Donne. Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 5 al 9 maggio 2025 su Canale 5? Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali del dating show di Maria De Filippi per il trono over e il trono classico.

Uomini e Donne Anticipazioni dal 5 al 9 maggio 2025

Scopriamo insieme cosa ci riservano i nuovi appuntamenti settimanali con Uomini e Donne. Nelle puntate del dating show di Maria De Filippi, in onda dal 5 al 9 maggio 2025 su Canale 5, Francesca Polizzi deciderà di non presentarsi in studio dopo l’ultima brutta discussione con Gianmarco Steri, e la presentatrice comunicherà al tronista che la corteggiatrice ha deciso di eliminarsi definitivamente. Nonostante la notizia, Gianmarco non sarà scosso dal momento che ammetterà che voleva eliminarla lui proprio questi giorni, dal momento che non sente più quel trasporto iniziale che aveva con lei. Steri, infatti, confiderà che all’inizio sarebbe stata proprio Francesca la sua scelta ma le cose sono poi cambiate nel corso della loro conoscenza.

Rimasto con Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara alla sua corte, Gianmarco deciderà di far conoscere alla mamma le due corteggiatrici e scatterà poi un bacio con l’aspirante giornalista romana. Gianmarco, che ha annunciato di essere pronto alla scelta, confesserà poi in studio che sua madre ha espresso una chiara preferenza per una delle due corteggiatrici, ma non vorrà fare nomi per non pregiudicare la conoscenza. Passiamo al trono over.

Uomini e Donne Anticipazioni: Sabrina schiaffeggia Guido

Continuiamo a scoprire le Anticipazioni settimanali di Uomini e Donne con il trono over, in particolare con il percorso di Sabrina Zago e Guido. La dama si è mostrata molto presa dalla conoscenza del cavaliere, il quale ha inizialmente concentrato la sua attenzione su di lei, per poi rivelare di avere un forte interesse anche nel conoscere Gloria Nicoletti. Nelle nuove puntate del dating show di Maria De Filippi, tra i due scoppierà una lite molto forte al termine della quale Sabrina si alzerà per tirare uno schiaffo a Guido, lasciando tutto lo studio senza parole.

Il cavaliere rimarrà stoico e confermerà di voler conoscere meglio Gloria, che accetterà. Gemma Galgani e Arcangelo continuano a conoscersi ma la dama verrà messa in guardia da Tina Cipollari dal momento che il cavaliere è anche interessato a Marina. Quest’ultima, tuttavia, deciderà di chiudere e così Arcangelo continuerà solo con Gemma, suscitando nuove polemiche.

